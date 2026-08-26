Kayseri'de gayrimenkul sektörü durağan: Gurbetçi yatırımı yok denecek kadar az

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, gurbetçilerin son yıllarda Türkiye ve Kayseri'de gayrimenkul yatırımına ilgisinin azaldığını ifade etti.

Kayseri'de gayrimenkul sektörünün bu yıl beklenen hareketliliği yakalayamadığını belirten Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, özellikle Ramazan Bayramı sonrasında sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını kaydetti. Atasoy, "2026 yılında gayrimenkul sektörü maalesef çok durağan geçiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'ndan itibaren sektörde herhangi bir hareketimiz yok. Kredi oranlarının düşmesiyle inşallah hareketleniriz diye umuyoruz" dedi.

"Gurbetçi yatırımı son 3-4 yıldır yok denecek kadar az"

Gurbetçilerin Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına da değinen Atasoy, önceki yıllara kıyasla bu alanda ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Gurbetçi kavramının artık gayrimenkul sektörü açısından eskisi kadar belirleyici olmadığını ifade eden Atasoy, kuşak farklılığının yatırım tercihlerinde etkili olduğunu dile getirdi. Atasoy, "Artık gayrimenkul sektöründe 'gurbetçi' kavramını çıkarsak yeridir diye düşünüyoruz. Çünkü gurbetçilerimiz özellikle pandemi döneminden sonra yatırım pek yapmıyor. Bununla ilgili görüştüğümüz zaman kuşak farkının olduğunu ifade ediyorlar. 1960-1970 yıllarında ülkeden giden gurbetçilerimiz ve onların çocukları Türkiye'de yatırım yaptılar ama şu anda 3. kuşak dediğimiz torun kuşağı maalesef Türkiye'ye ve ilimize yatırımda bulunmuyorlar. Bu yüzden son 3-4 yıldır gurbetçilerin bir yatırımı söz konusu değil" diye konuştu.

Öğrenci ve ailelerine uyarı: "Emlak odasına kayıtlı üyelerle çalışın"

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin barınma ihtiyacının da gayrimenkul piyasasında belirli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Atasoy, vatandaşların çocukları için konut arayışına başladığını söyledi. Bu dönemde farklı illerde kiralık konut arayan vatandaşların kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldığını duyduklarını ifade eden Atasoy, vatandaşları emlakçı seçimi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kapora dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların gerekli kontrolleri yapması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Vatandaşlarımız geçtiğimiz dönemde olduğu gibi üniversiteler açılırken çocuklarına barınmak için yer arıyorlar. Bundan dolayı da Kayseri'de çok yaşanmıyor ama farklı illerde olduğunu duyuyoruz, vatandaşlarımız kapora dolandırıcılığı ile ilgili sorun yaşıyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara emlak odasına kayıtlı işletmelerle çalışmaları tavsiyesinde bulunan Atasoy, "Vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz; emlak odasına kayıtlı üyelerle alışveriş yapmaya çalışsınlar. En azından herhangi bir sıkıntıda kaldıkları zaman biz müdahil olalım. Vatandaşlarımız bu konularda dikkat ederlerse hem kendileri sıkıntıda kalmaz, hem bizler de kendilerine daha iyi yardımcı oluruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı