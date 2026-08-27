Haberler

Salihli'de Sultani Çekirdeksiz Üzüm Hasadı Başladı

Salihli'de Sultani Çekirdeksiz Üzüm Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sezonu başladı. Kaymakam Ali Güldoğan, üreticilerle birlikte bağlarda üzüm keserek hasada katıldı. İlçede yaklaşık 120 bin dekar alanda üretilen üzümün yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Güldoğan, üzümün hem Salihli hem de Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen ve dünya çapında ünüyle Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sezonu başladı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da bağlara girerek üreticilerle birlikte üzüm hasadına katıldı.

Manisa ve ilçelerinde büyük bir ekonomik değere sahip olan Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı, üreticilerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan hasat döneminde bağlarda yılın en hareketli günleri yaşanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak'ında katıldığı hasat programında Kaymakam Ali Güldoğan, üreticilerle bir araya gelerek salkımlardan üzüm kesti. Üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunan Güldoğan, Salihli'nin üzüm üretimindeki önemine dikkat çekti.

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Güldoğan, Sultani çekirdeksiz üzümün hem Salihli hem de Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Güldoğan, Salihli'de yaklaşık 120 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını ve elde edilen ürünün yaklaşık yüzde 90'ının ihraç edildiğini ifade etti.

Sultani çekirdeksiz üzümün dünya sofralarında yer aldığını vurgulayan Güldoğan, üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği ürünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kaymakam Güldoğan, tüm üzüm üreticilerine bol, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Salihli'de üreticilerin yoğun çalışmasıyla devam eden üzüm hasadının, önümüzdeki günlerde de ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir kötü haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu

''Söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Çekindiği dev takım rakibi oldu!
Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti!
Canlı anlatım: Trabzonspor tur için sahada

Trabzonspor tur için sahada! Maç çok hızlı başladı
Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları 'anahtar modeli' ile takip edilecek

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

Yeniden Kadıköy'e dönüyor!
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba

Dünya devleriyle eşleştikleri anda verdikleri tepki bomba