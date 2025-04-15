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Kaymakam Ali Güldoğan, Don Olayından Etkilenen Üreticileri Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Güldoğan, Don Olayından Etkilenen Üreticileri Ziyaret Etti
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Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, soğuk hava dalgası ve don olayı nedeniyle tarım arazilerinde zarar gören üreticileri ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, incelemelerde bulundu ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçe genelinde etkili olan don afeti nedeniyle zarar gören üreticileri ziyaret ederek tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Manisa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve don olayı, Salihli Ovası'ndaki özellikle bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm bağları başta olmak üzere tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Salihli Ovası'nda özellikle üzüm bağlarında büyük kayıplar yaşanırken, Kaymakam Ali Güldoğan, dondan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Güldoğan, zirai dondan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Güldoğan'a inceleme ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy eşlik etti. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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