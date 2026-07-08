Kars-Bakü uçak seferleri 30 Temmuz'da başlıyor

Kars'ın uzun yıllardır beklediği uluslararası hava ulaşımı hayali gerçeğe dönüşüyor. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Azerbaycan Havayolları (AZAL) ile imzalanan protokol kapsamında 30 Temmuz itibarıyla Bakü-Kars karşılıklı tarifeli uçak seferleri başlayacak. Haftada iki gün gerçekleştirilecek seferlerin, bölge turizmi, ticareti ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sunması bekleniyor.

Kars'ın uluslararası hava ulaşımında yeni bir dönemin kapıları açılıyor. Yıllardır gündemde olan Bakü-Kars tarifeli uçak seferleri, Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü yoğun girişimler sonucunda hayata geçirildi. Azerbaycan Havayolları (AZAL) ile imzalanan protokol kapsamında karşılıklı uçuşlar 30 Temmuz tarihinde başlayacak.

İlk etapta haftada iki gün, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek seferlerin, yolcu talebine bağlı olarak ilerleyen süreçte artırılması planlanıyor. Proje, yalnızca Kars için değil, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açısından da uluslararası hava ulaşımında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

"Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarihi bir sorumluluk üstlendi"

Bakü-Kars uçuşlarının hayata geçirilebilmesi adına Kars Ticaret ve Sanayi Odası önemli bir mali sorumluluğu üstlendi. AZAL ile imzalanan protokol kapsamında satılamayan uçak koltuklarının mali yükümlülüğü Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacak.

Bu garanti sistemi sayesinde seferlerin sürdürülebilir şekilde başlaması hedeflenirken, uygulama Kars'ın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

"Yılların hayali kararlı girişimlerle gerçeğe dönüştü"

Göreve geldiği günden bu yana Kars'ın ekonomik gelişimi, uluslararası ticaret hacminin artırılması ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Bakü-Kars uçuşlarını katıldığı her platformda gündeme taşıdı.

Ankara'dan Bakü'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdindeki görüşmelerden Azerbaycanlı yetkililerle gerçekleştirilen diplomatik temaslara kadar yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda proje hayata geçirildi. Uzun süren görüşmeler ve koordinasyon çalışmaları sonunda Kars, uluslararası tarifeli hava ulaşım ağına dahil edilmiş oldu.

"Turizmde yeni dönem başlayacak"

Bakü-Kars hava köprüsünün kurulmasıyla birlikte iki kardeş şehir arasındaki ulaşım kolaylaşırken, bölgenin turizm potansiyelinin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

Özellikle Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Baltık mimarisiyle öne çıkan tarihi kent merkezi ve zengin Kars mutfağının Azerbaycanlı turistler başta olmak üzere Türk dünyasından gelecek ziyaretçilere daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Yeni tur paketlerinin hazırlanması ve ortak turizm organizasyonlarının hayata geçirilmesiyle Kars'ın uluslararası turizmde daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

"Ticaret ve yatırımlar ivme kazanacak"

Seferlerin başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de güç kazanacağı öngörülüyor. İş insanlarının ulaşımının kolaylaşması sayesinde yeni yatırımların önü açılırken, karşılıklı ticaret hacminin büyümesi ve Kars'ın ihracat kapasitesinin daha geniş pazarlara ulaşması hedefleniyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile uluslararası hava ulaşımının birleşmesi sayesinde kentin lojistik avantajının daha da güçleneceği ifade ediliyor.

"Bölgenin Azerbaycan'a açılan hava kapısı olacak"

Bakü-Kars tarifeli uçuşları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilecek önemli uluslararası hava bağlantılarından biri olma özelliğini taşıyor. Seferlerin sadece Kars'a değil, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara da önemli ulaşım kolaylığı sağlaması bekleniyor. Bölge halkı Azerbaycan'a daha kısa sürede ulaşabilecek, Azerbaycan'dan gelecek ziyaretçiler ise Kars üzerinden bölge illerine rahatlıkla seyahat edebilecek.

"Türk Dünyası ile bağlar daha da güçlenecek"

Bakü-Kars hava köprüsünün yalnızca ulaşım projesi olmadığı, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirecek stratejik bir adım olduğu belirtiliyor. Kars'ın tarih boyunca üstlendiği kültürel ve ticari köprü rolünü yeniden güçlendirecek proje sayesinde Türk Dünyası ile ilişkilerin daha da gelişmesi hedefleniyor.

"Projeye katkı sunan isimlere teşekkür"

Sürecin başarıyla tamamlanmasında, Kars'taki görev süresi boyunca iki ülke arasında kurulan iş birliği çalışmalarına destek veren ve halen Başkonsolos olarak görev yapan Zamin Aliyev'in katkılarının önemli olduğu belirtildi. Ayrıca Kars Harakani Havalimanı Müdürü Oğuz Aydemir'in de teknik süreçlerin koordinasyonu ve operasyonel hazırlıkların yürütülmesinde önemli rol üstlendiği ifade edildi.

"Başkan Bozan: Bu sadece bir uçak seferi değil, Kars'ın geleceğine açılan yeni bir kapıdır"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Bakü-Kars uçuşlarının başlamasının kent adına tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, "Yıllardır inandığımız, her platformda dile getirdiğimiz ve büyük emek verdiğimiz bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakü-Kars uçak seferleri yalnızca iki şehir arasında ulaşımı sağlamayacak; turizmi canlandıracak, ticaretimizi büyütecek, yeni yatırımların önünü açacak ve Kars'ımızı Türk Dünyası ile çok daha güçlü şekilde buluşturacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Azerbaycan Havayolları AZAL yönetimine, kıymetli dostumuz Zamin Aliyev'e, Kars Harakani Havalimanı Müdürümüz Oğuz Aydemir'e ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 30 Temmuz'da başlayacak bu seferlerin Kars'ımıza, bölgemize, ülkemize ve can Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyorum. Oluşacak yoğun talep ile birlikte sefer sayılarının kısa sürede artırılacağına inanıyoruz. Kars artık sadece Türkiye'nin doğuya açılan kapısı değil, Türk Dünyası'na uzanan en güçlü hava koridorlarından biri olacaktır" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı