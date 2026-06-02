Kars'ta Türkiye-Ermenistan İş Dünyası İlk Kez Bir Araya Geldi

Kars, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) koordinasyonunda düzenlenen programda, iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ilk kez bu kapsamda bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanlıkları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle düzenlenen toplantıda ulaşım, lojistik, turizm ve ticaret alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan KATSO Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın tarih boyunca ticaret yollarının merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bölgesel ekonomik iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Bozan, "Bölgemizin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması için ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın açılması, karayolu ve demiryolu bağlantılarının etkin bir şekilde işler hale getirilmesi, bölgemizin ekonomik geleceği açısından son derece önemlidir. Bu konu yalnızca Kars'ın değil, yalnızca Ermenistan'ın değil, bütün bölgenin meselesidir. Burada bulunan iş dünyası temsilcilerimizin de bu konuda yapıcı bir kamuoyu oluşturacağına ve sürece katkı sunacağına inanıyorum. Çünkü ulaşımın olduğu yerde ticaret olur. Ticaretin olduğu yerde yatırım olur. Yatırımın olduğu yerde istihdam olur. İstihdamın olduğu yerde refah olur ve refahın olduğu yerde gelecek olur. Bugün burada kurulan her temasın, yapılan her görüşmenin, sıkılan her elin, yeni yatırımlara, yeni ortaklıklara, yeni dostluklara ve yeni başarılara dönüşmesini diliyorum" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın da iş dünyasının ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Özakalın, "Otomotivden makine sanayine, tekstilden gıdaya, savunma sanayiden beyaz eşyaya kadar birçok sektörde uluslararası rekabet gücüne de sahibiz. Turizm alanında dünyanın önde gelen destinasyonları arası yer almaktayız. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Kültürel ve ekonomik etkilerini güçlendirmekteyiz. Türk müteahhitlik sektörü ise dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği projeler de önemli başarı hikayelerine sahiptir. Türk firmaları bugüne kadar yüzlerce milyar dolar değerinde uluslararası projeyi başarıyla da tamamlamıştır. Bu güçlü ekonomik kapasitenin bölgesel işbirliğiyle daha da ileriye taşınacağı kanaatindeyiz. Bugün Kars'ta attığımız bu adımların yeni işbirliklerine, yeni ticaret fırsatlarına ve yeni dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakan Danışmanı Hayk Darbinyan ise iki ülke arasında devam eden normalleşme sürecinin ekonomik ilişkilere yeni imkanlar sunduğunu kaydetti.

Darbinyan, "Bu toplantı ilk önce Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ikili ilişkiler sayesinde gerçekleşmiştir. Ermenistan ve Türkiye arasında sanayi ve ticari çok büyük bir imkanımız var. Bu direkt ticaret atılımı için bürokrasi işlerini gerçekleştirdiğimiz için iki ülke arasındaki üçüncü ülkeleri karıştırmadan iki ülke arasında gerçekleşecek olan bu ticari ilişkiye imkan sağladıkları için herkese teşekkür ederim. Artık Türkiye ve Ermenistan arasında oluşan trenle direkt ticaret yapmak mümkün olacak. Buradan Avrupa'ya ulaşan bir ticaret söz konusu olacak. Eminim biliyorsunuzdur ki Ermenistan-Türkiye arasında gerçekleşen ilişkilerin normalleşmesi süreci sonrasında Gümrü ile gerçekleşmiş olan bu sınır, bu anlaşmayla ticaretimiz gelişecektir ve bunun Türkiye'deki iş insanları için ne kadar önemli olduğunu da gayet iyi biliyorum. Söylemek istiyorum ki; şu anda zaten oluşmuş olan olumlu gelişmeler bizim ticaret ilişkilerimizin yenilerini ve ilerlemesini sağlayacaktır. Ticaret insanlarının aynı zamanda sınırların açılmasına hazırlıklı olması gerekiyor. Teşekkür etmek istiyorum bizi burada misafir ettiğiniz için ve eminim ki buradaki toplantı öncelikle bizim birbirimizi daha iyi tanımamıza olanak sağlayacak ve daha sonraki anlaşmaların başlangıcı olacak. Umuyorum ki olumlu sonuçlar elde edeceğimiz bir toplantı olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer de Türkiye ile Ermenistan arasında son yıllarda ulaştırma, kültür, eğitim ve ticaret alanlarında çeşitli adımlar atıldığını belirtti.

İş dünyası temsilcilerinin ilk kez bu düzeyde bir araya geldiğine dikkat çeken Uzer, karşılıklı güvenin artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin normalleşme sürecinin önemli ayaklarından biri olduğuna dikkat çeken Uzer, şunları söyledi:

"Özellikle 2026 yılı bu kararlılığın sahada gerçeğe dönüştüğü bir yıl oldu. Sadece birkaç ay içinde gerçekten önemli adımlar attık. 1 Ocak itibariyle resmi pasaport işlemleri için vize sürecini kolaylaştırdık. Gençlerimiz için karşılıklı kurs programlarını başlatarak geleceğe yatırım yaptık. 11 Mart'ta bayrak taşıyıcı hava yolumuz Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Erivan uçuşlarını başlattık ve yoğun talep üzerine uçuşları mayıs ayında günde iki frekansa çıkarttık. Kars-Gümrü Demiryolu hattının rehabilitasyonu için kurduğumuz ortak çalışma grubu toplantısını geçen Nisan ayında yine Kars'ta gerçekleştirdik. İnşaatın başladığı şantiyeleri birlikte gezdik. Ortak mirasımız Ani Ören Yerindeki Tarihi Köprünün restorasyonu için imzaları attık. Türk Telekom ve Ermenistan Teknoloji ve İletişim Şirketleri yeni ortaklıklar kurdu ve nihayetinde 11 Mart itibariyle doğrudan ticareti artık mümkün hale getirdik. Üstelik bunun için Gürcistan üzerinden karayoluna ek olarak Ahılkelek Kars-Demir yolu bağlantısının da kullanılabilmesini sağladık. İşte bugün bu salonda bulunabiliyor oluşumuz, atılan bu cesur adımların en güzel, en anlamlı sonucudur. İnanıyorum ki bugün Kars'ta atılan bu ilk adım iş çevrelerimiz arasında ortaklıkların da gelişmesine vesile olacaktır. Bizim hedefimiz nettir. İlişkilerimizi her alana yaymak ve tam normalleşmeyi sağlamak. Bu sadece iki ülkenin değil tüm Güney Kafkasya ve Avrasya coğrafyasının refah ve istikrarına katkıda bulunacaktır."

Konuşmaların ardından Türk ve Ermeni iş insanları arasında basına kapalı B2B görüşmelere geçildi. Gıda, tekstil, inşaat, turizm ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların katıldığı görüşmelerde yeni ticaret bağlantıları, yatırım imkanları ve ortak proje fırsatları ele alındı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı