Kars, Eylül'de 598 konut satışıyla Ağrı'nın önünde ilk sırada yer aldı

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Kars'ta Eylül ayında 598 konut satışı gerçekleştirildi. Açıklanan verilere göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında konut satış sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Konut satışlarında Kars'ı 490 satışla Ağrı izlerken, Iğdır'da 271, Ardahan'da ise 67 konut satıldı. Dört ilde eylül ayında toplam 1 bin 426 konut el değiştirdi.

Kars'ta gerçekleşen konut satışları, dört ildeki toplam satışların yaklaşık yüzde 42'sini oluşturdu. Kent, 598 konut satışıyla en yakın takipçisi Ağrı'yı 108 satış farkıyla geride bıraktı.

Eylül ayı verilerine göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da konut satışları sırasıyla 598, 490, 271 ve 67 olarak kayıtlara geçti.

Bölgede konut satış rakamlarında Kars ilk sırada yer alırken, iller arasındaki satış sayıları da dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı