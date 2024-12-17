Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
TDD Başkanı Kanak, Türkiye'de Suriye konusunda bir konunun yanlış bilindiğini söyledi
TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış

KARDEMİR ve Özçelik-İş Sendikası Arasında Ücret ve Kadro Görüşmeleri

KARDEMİR ve Özçelik-İş Sendikası Arasında Ücret ve Kadro Görüşmeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci ile yaptığı görüşmede çalışanların ücret beklentileri ve taşeron işçilerin kadroya alınması konularında önemli mesajlar verdi.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, "Beklentilerimizi dile getirdik, toplu sözleşmenin olumlu sonuçlanması için bugünden tohumlar attık" dedi.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in, sendika yönetiminin çalışanların beklentileri noktasında yeterli bilgiye ve hassasiyete sahip olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Afaki rakamlarla huzuru bozmayacağımızı, beklentileri karşılamak için bir süreç yürüteceğimizi söylediğimizde memnun kaldı. Kendisine bir akam vermedik. Çünkü biz de daha rakamı belirlemedik. Yetkiyi bekliyoruz. Biz görüşmede, KARDEMİR'in çalışanlarla barışık yaşamasının ilk ayağının üyelerimizin ücret beklentilerinin karşılanması olduğundan yola çıkarak hareket ettik. Her ne kadar bu görüşme şifai bir görüşme olsa da, toplu sözleşme sonucunu belirleyecek bir görüşme oldu. Çünkü haklılığımızı iyi anlattığımızı düşünüyoruz. O da bizi anladı ve haklı olduğumuzu teyit etti. Kendisi bize; 'Üç çeyrekte zarar eden bir KARDEMİR'den bunu bekliyorsunuz' dedi. Bende, farkındayız ama, biz kendi rolümüzü oynarız. İşçi bize zarardan bahsettirmez ve beklentilerini iletir ve bizde onların isteklerini almaktan vazgeçmeyiz, ticarette her zaman kar edilmiyor, kar edildiğinde biz ekstra bir şey istemediğimiz gibi zararda da isteklerimizden vazgeçmeyiz dedim. Hatta kendisine takıldık, bir ıslık çalarsak haddehane meydanı dolar, biz gençleştik ve kendimizi hazırlıyoruz dedik. Derdimizi anlattık, beklentilerimizi dile getirdik, toplu sözleşmenin olumlu sonuçlanması için bugünden tohumlar attık, dolayısıyla güzel bir görüşme oldu" dedi.

Görüşmenin bir diğer konusunun da taşeron işçilerinin kadroya geçmesi olduğunu belirten Değirmenci, "Vagon boşaltma, İnci Seramik Kaynak ile bakım ve onarımda toplam 104 arkadaşımız çalışıyor. Bu kardeşlerimize karşı hem bizim, hem de KARDEMİR yönetiminin vebali var. Bu arkadaşlarımız Ömer Faruk Öz döneminden bu yana bekliyor. Biz bu insanların haklarını gasp ediyoruz dedim. Her biri 10 yılın üzerinde çalışıyor. Yaş haddi nedeniyle KARDEMİR alımlarına da başvuru yapamıyorlar. Dolayısıyla bunların sınavsız, mülakatsız bu sözleşme sürecinde kadroya geçmesi gerekiyor, bunu çözmemiz lazım dedim. Kendisi konuya soğuk bakmadı ve masa başında bunları konuşalım ve çözmek için ne gerekiyorsa yapalım dedi. Bu arkadaşlarımızın problemini halletmek boynumuzun borcu. O çocuklardan utanıyorum. Hatta hocamıza şöyle dedim; Merkez bakımdaki iki çalışandan biri kadrolu, diğeri taşeron. Ancak ikisi de aynı işi yapıyor. Dolayısıyla bunlara söyleyecek sözü bizim amirlerimiz nasıl buluyor merak ediyorum dedim. Kendisi sağolsun şöyle bir jest yaptı; madem bu arkadaşlar sendika için kıymetli, ne yapılacaksa masada halledelim ve bunu da sen çözmüş ol. Sende bizim için kıymetlisin dedi" şeklinde açıklamalarını tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
img

Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı
img

Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
Gazze'de ateşkes an meselesi! İşte görüşmenin yapılacağı ülke
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 17-18 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Çankaya, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.