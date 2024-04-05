Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

KARDEMİR, Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Şirketi Kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) tek ortağı olduğu 200 milyon lira sermayeli KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere her türlü demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200 milyon lira sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Karabük Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Dallas Mavericks Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title