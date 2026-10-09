KARDEMİR, 27 tesiste Seviye 3 üretim yönetim sistemini kuracak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), üretim süreçlerini Seviye 3 Üretim Yönetim Sistemi, görüntü işleme ve yapay zeka uygulamalarıyla daha bütünleşik, izlenebilir ve veri odaklı bir yapıya taşıyor.

Türkiye'nin sanayileşme tarihinde önemli bir yere sahip olan şirket, üretimden gelen bilgi birikimini dijital teknolojilerle buluşturarak üretim süreçlerinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin dijital dönüşüm yaklaşımının temelini, üretim sahasında oluşan verinin sistematik biçimde toplanması, farklı süreçlerle ilişkilendirilmesi ve karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir yapı oluşturuyor.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin dijital üretim altyapısının temel unsurlarından biri olan Seviye 3 Üretim Yönetim Sistemi, kurumsal planlama sistemleri ile üretim sahasındaki Seviye 2 uzman otomasyon ve proses kontrol sistemleri arasında merkezi bir üretim yönetimi katmanı oluşturduğu belirtildi. Uluslararası ISA-95 yaklaşımı esas alınarak geliştirilen sistemin 2027 yılı ortalarına kadar 27 tesiste devreye alınması planlandığı aktarılan açıklamada, "Üretim emirleri, kalite ve stok bilgileri, malzeme hareketleri ve izlenebilirlik verilerinin ortak bir yapı üzerinden yönetilmesini sağlayan sistem, üretim zincirinde veri bütünlüğünü güçlendiriyor. Projenin ilk fazında Çelik Üretim ve Sürekli Döküm süreçlerinin aktif kullanıma alınmasıyla üretim hareketlerinin izlenebilirliği ve veri standardizasyonu geliştirilirken, manuel veri toplama ve konsolidasyon ihtiyacı da azaltılıyor" denildi.

Üretim hafızası dijital yapıya taşınıyor

Şirketin, Seviye 3 çalışmalarının yalnızca bir yazılım veya otomasyon projesi olarak ele alınmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında üretim yöntemleri, veri giriş noktaları, tesisler arasındaki üretim akışları ve mevcut iş süreçleri ayrıntılı biçimde incelenirken, ihtiyaç duyulan alanlarda süreçlerin yeniden kurgulanması sağlanıyor. Bu çalışmaların önemli bir boyutunu da üretimin farklı kademelerinde yıllar içinde oluşan saha bilgi ve deneyiminin sisteme aktarılması oluşturuyor. İşçilerden formenlere, mühendislerden yöneticilere kadar üretim süreçlerine ilişkin birikimin sistem tasarımına dahil edilmesiyle, sahadaki deneyimin dijital yapının bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Böylece Seviye 3, yalnızca üretim verilerini yöneten bir sistem olmanın ötesinde, KARDEMİR'in üretim süreçlerinde oluşan bilgi ve deneyimin ortak bir dijital yapı içerisinde yönetilmesine de zemin hazırlıyor."

Görüntü işleme ile yeni veri kaynakları oluşturuluyor

KARDEMİR'in, dijital üretim altyapısını sahadan elde edilen verilerle güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seviye 2 uzman otomasyon ve proses kontrol sistemlerinden sağlanan veriler ile görüntü işleme teknolojilerinden elde edilen bilgiler, Seviye 3 Üretim Yönetim Sistemi ile bütünleştirilerek operasyonların izlenmesi, süreçlerin analiz edilmesi ve üretim verisinin zenginleştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Bu çerçevede, üretim sahasında kullanılan pota, torpido ve benzeri kritik taşıyıcıların görüntü işleme teknolojileriyle otomatik olarak tanınması ve hareketlerinin takip edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Taşıyıcıların tesis içerisindeki hareketlerinin anlık olarak izlenmesi, manuel veri girişlerinin azaltılması ve hareketlerden elde edilen bilgilerin üretim süreçleriyle otomatik olarak ilişkilendirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla saha ile dijital sistemler arasındaki veri akışının güçlendirilmesi, üretim süreçlerinin daha bütüncül biçimde izlenebilmesi ve uçtan uca üretim izlenebilirliğinin artırılması amaçlanıyor. KARDEMİR, üretim tecrübesini yerli mühendislik gücü ve yeni nesil teknolojilerle buluşturarak üretim süreçlerinde dijitalleşme, izlenebilirlik ve veri odaklı karar alma kapasitesini geliştirmeye devam ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı