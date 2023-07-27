Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Beton Elemanları Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Karatay Belediyesinin ilçe genelindeki altyapı çalışmalarında kullandığı kilit beton parke, bordür ve betonun en hızlı, daha ekonomik ve kalite standartlarına uygun üretilebilen Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Tatlıcak Mahallesinde 12 bin 331 metrekarelik alana kurulan ve bin 551 metrekare kapalı depolama ile üretim tesisine sahip fabrika betonarme prefabrik olarak tasarlandı.

Tesis, kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebilecek. Üstelik söz konusu üretim, piyasaya göre en az yüzde 20 fiyat avantajına da sahip olacak. Yıllık ortalama 300 bin metrekare kilitli beton parke taşı üretimi yapabilecek tesis, yıllık ortalama 325 bin metre de bordür taşı imalatı gerçekleştirebilecek. Günlük bin 200 metrekare kilit parke taşı veya bin 300 metretül de bordür üretebilen tesisin, 10 bin metrekarelik de parke stok alanı bulunuyor. Karatay Belediyesi'ne yılda en az yüzde 20'nin üzerinde bir oranda tasarruf da sağlayacak.

"Tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, ilçenin altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlara ayrı bir önem verdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca; "2021'de Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle yeni asfalt plentimizi ve Asfalt Analiz Laboratuvarı'mızı belediyemize kazandırmıştık. Şimdi de Beton Elemanları Üretim Tesisimizi hizmete açıyoruz. Gerek ilçe merkezimizde gerekse merkeze uzak mahallelerimizdeki altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerimiz oldukça maliyetli projelerimiz arasında yer alıyor. Bu bağlamda kaynaklarımızın doğru ve verimli bir şekilde kullanılması önemli hale geliyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisimizle birlikte, belediye olarak kilit parke, bordür taşı ve kısmi olarak da beton üretimini kendi tesisimizde yapmaya başladık. 12 bin 330 metrekare alanda kurduğumuz 1550 metrekare kapalı alana sahip. Tesis içerisinde oluşturduğumuz prefabrik alanlar ve teçhizat alımlarının toplam bedeli ise arsa hariç 36 milyon liraya ulaşmaktadır. Betonarme prefabrik olarak tasarladığımız tesisimiz 10 bin metrekare parke stok alanına sahip tesisimizde günlük 1250 metrekare kilit parke taşı veya 1500 mtül bordür taşı üretebileceğiz. Yıllık ortalama 300 bin metrekare kilit parke veya 325 bin metretül bordür taşı üretimi yapmayı hedefliyoruz. Böylece altyapı çalışmalarımızın en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyetimiz düşecek ve en az yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacağız" dedi.

"Üreten belediye vizyonumuza uygun bir şekilde hareket ediyoruz"

Karatay Belediyesi olarak bu yıl ilçe genelinde 750 bin metrekare kilitli parke uygulaması hedefi koyduklarını hatırlatan Hasan Kılca, bu çerçevede çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı; "Söz konusu çalışmalarımızı tamamlandığımızda 2019'dan bu yana ilçemiz genelinde uyguladığımız kilitli parke miktarı 2.8 milyon metrekareyle rekora ulaşmış olacak. Yine bu çalışmalarımız çerçevede ilçe merkezimizle birlikte merkeze uzak 32 mahallemizin tüm iç yolları ve bir kısım yayla iç yollarını tamamen kilitli parkeyle kaplıyoruz. Şehrimizin çehresi değişirken vatandaşlarımıza dayanıklı, estetik ve uzun ömürlü hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten belediye vizyonumuza uygun bir şekilde hareket ederek kurduğumuz Beton Elemanları Tesisi'mizin belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor; teşriflerinizden dolayı siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum."

"Konya belediyeleri hizmetleriyle şehre değer kattı"

Tesisin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya belediyelerinin hizmetleriyle şehre değer kattığını söyledi.

Önceki Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Karatay'daki gayretli çalışmaları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş; Beton Elemanları Üretim Tesisi'nin şehrin üretim ekonomisine değer katacak bir yatırım olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, Karatay Belediyesi'nin Beton Elemanları Üretim Tesisi'nin belediyenin kendi öz kaynaklarıyla faaliyete geçirilmiş olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Beton Elemanları Üretim Tesisi, açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek tesiste yapılan üretim ile yatırım hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan bilgi aldı.

Öte yandan açılış programına; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti Konya İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Konya Basını ve muhtarlar katıldı. - KONYA