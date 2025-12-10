Uluslararası Türkiye Karadeniz Petrol ve Gaz Kongresi'nde enerjide Karadeniz'in rolü ele alındı

4. Uluslararası Türkiye Karadeniz Petrol ve Gaz Kongresi ve Fuarı'nda, petrol ile gaz piyasasına ilişkin gelişmeler değerlendirilirken, Karadeniz'in enerjideki rolünün desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye ve Karadeniz bölgesinin önde gelen petrol ve gaz şirketlerinin üst düzey yöneticileri, düzenleyici kurum temsilcileri ile mühendislik ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiren 4. Uluslararası Türkiye Karadeniz Petrol ve Gaz Kongresi ve Fuarı, Ankara'da başladı.

Ticaret Bakanlığı AR-GE Dairesi Başkanı Mert Can Duman, burada yaptığı konuşmada, enerjinin bir emtia olmanın ötesinde ekonomik rekabet gücünün belirleyicisi ve ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Karadeniz Bölgesi'nin küresel enerji için her zaman stratejik bir merkez olduğunu dile getiren Duman, "Karadeniz'i, sadece bir kaynak bölgesi olarak değil, küresel dönüşümün ve enerji geçişinin merkezlerinden biri olarak inşa etmeliyiz." dedi.

"Avrupa, Karadeniz'e yatırım yaparak pahalı gazdan kurtulabilir"

Jeolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Zeynep Elif Yıldızel de Türkiye'nin jeolojik konumu sayesinde enerji zengini Orta Asya, Arap Levhası, Doğu Akdeniz ve Doğu Afrika ile enerji tedarikinde dışa bağımlı Avrupa arasında kritik bir köprü işlevi gördüğünü dile getirerek, "Bu nedenle Türkiye'nin bir enerji üssü haline gelmesi kaçınılmaz. Karadeniz ise bunun ilk adımı." diye konuştu.

Yıldızel, Avrupa'nın Rusya'ya ve belirli ölçüde Çin'e bağımlılığının, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ABD'ye kaydığına işaret ederek, söz konusu sürecin ABD'yi dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumuna taşıdığını söyledi.

Avrupa'nın ekonomisini ithal LNG ile ayakta tutma çabasının riskli olduğuna işaret eden Yıldızel, "Bu nedenle Türkiye'de altyapının güçlendirilmesi, Avrupa'nın tek kaynağa bağlı kırılganlığını azaltarak direnç kazanmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Yıldızel, Avrupa'nın gazı pahalı fiyatlardan ithal ettiğine dikkati çekerek, "Peki bunu nasıl değiştirebilirler? Karadeniz'de araştırma faaliyetlerine yatırım yaparak ve Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasını destekleyerek." dedi.

Karadeniz'in Avrupa'nın enerji güvenliği ve tedarik çeşitlendirmesi açısından giderek daha kritik bir havza haline geldiğini yineleyen Yıldızel, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bölgenin Avrupa için yeni bir kaynak potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Yıldızel, Avrupa'nın Karadeniz'de keşif ve üretim projelerini desteklemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ultra derin su gaz keşiflerindeki başarı, Avrupa'nın enerji güvenliğini yeniden tanımlıyor. Türkiye ve Romanya'daki son keşifler ile Türkiye'nin sahip olduğu en geniş münhasır ekonomik bölge, Türkiye'nin enerji merkezi olarak öne çıkmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Türkiye'nin enerji merkezi rolü, Avrupa'nın arz güvenliği ve uzun vadeli fiyat istikrarı için en rasyonel ve stratejik yol olarak görülüyor."

Türkiye, 2026'da 280'den fazla kuyuda sondaj planlıyor

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay da petrol sektöründe Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) öncü rol üstlendiğini ve Türkiye'nin son 5 yılda büyük yatırımlara imza attığını ifade etti.

Ülke geneli kara ve deniz sahalarında 2023'te 150, 2024'te 190, 2025'te 225'ten fazla kuyuda sondaj yapıldığını anlatan Kalay, gelecek yıl ise 280'den fazla kuyuda TPAO ve bazı özel firmalar tarafından sondaj yapılacağını söyledi.

Kalay, sondajların, Karadeniz ve Güney Doğu bölgelerinde yoğunlaştığını belirterek, gelecek yılın sonunda yüzer üretim ünitesinin entegrasyonuyla Karadeniz'de gaz üretiminin yükseleceğini, Gabar'da ise günlük 81 bin varile çıkan petrol üretiminin yanında sondaj çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

TPAO'nun kaya gazı ve petrolü çıkarmak için yabancı firmalarla anlaşmalar yaptığını dile getiren Kalay, Diyarbakır'da gelecek yıl keşifler konusunda olumlu sonuçlar beklendiğini dile getirdi.

Kalay, ayrıca, Türkiye'nin bazı küresel sorunların çözülmesiyle Irak ve Suriye'nin kalkınmasında da stratejik rol oynadığını ifade etti.