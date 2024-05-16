Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı Kastamonu'da Düzenlendi

Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı'yla ilgili Kastamonu'da, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 52 milyon avroluk AB fonuyla Karadeniz Havzasında bulunan illerin kalkındırılması amaçlandığı belirtildi.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde, programa dahil şehirlerden olan Kastamonu'da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve programın ulusal otoritesi Avrupa Birliği Başkanlığı (AB) işbirliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, programa dahil olan 25 ilin merkezi yönetimin yerel teşkilatları, yerel yönetimler, kamu hukukuna tabii kuruluşlar, eğitim ve araştırma kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı, "Sınır Ötesi İşbirliği Programları-Interreg", "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı", "Karadeniz Havzası Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Kuralları", "Ortaklık Kurulması ve Hibe Başvuru Paketi ve Proje Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar"ı içeren 5 başlık altında gerçekleştirildi. Oturumlarla katılımcılara program hakkında bilgiler verilerek, toplantı sonunda katılımcıların programa ilişkin değerlendirmeleri alınarak, soruları cevaplandırıldı.

Türkiye'de uygulama alanı İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan programın 2021-2027 dönemi II. proje teklif çağrısı 29 Mart 2024 tarihinde yayınlandı. Program kapsamında eş finansman dahil olmak üzere toplamda 52 milyon avro tutarında kaynak, ülkemiz ve havzadaki diğer program ülkelerinden uygun kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. Program alanında yer alan ve program bölgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, 28 Haziran 2024 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilecekler. Projelerin uygulama süresi küçük ölçekli projelerde en fazla 18 aya kadar, standart projelerde ise en fazla 30 aya kadar olması isteniyor.

"Güçlü projeler hazırlayarak, bölgemizin kalkınmasına yönelik ihtiyaç duyulan mali kaynakları bölgemize daha fazla çekmeyi arzu ediyoruz"

Programda konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Avrupa Birliği ve komşu ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Ülkemiz adına bu programı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütüyor. Bu programın şu anda üçündü dönemindeyiz. Yani 2021-2027 yıllarını kapsayan 3'ücü dönemin 2'inci teklif çağrısı yürütülüyor. 28 Haziran'a kadarda bu programa başvuru yapılabilir. Ülkemizde Karadeniz'e sınırı bulunan 25 ilimiz bu program kapsamında başvuru yapabiliyor. Bizim bölgemizde yer alan Çankırı, Sinop ve Kastamonu illeri bu program kapsamında başvuruda bulunabiliyor. Bu program biraz daha bölgesel kalkınmayı da hedefleyen aynı zamanda diğer ülkelerdeki ortak olarak yer alacak kurum ve kuruluşlarla ortak sorunlara ortak çözümler getirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda bizlerde Avrupa Birliği Başkanlığımızdan bölgemizde bilgilendirme toplantısı yapmalarını istedik. Bu çerçevede üç ilimizden içerisinde yer alan bir toplantıyı bugün yapıyoruz. Amacımız aslında bu program kapsamında bölgemizdeki farkındalık düzeyini arttırmak. Bölgemizden programa yapılacak başvuru sayısını arttırmak yine programa uygun bir şekilde başvurularını hazırlamayı planlıyoruz. Tabii ki nihayetinde güçlü projeler hazırlamak ve bölgemizin de kalkınmasına yönelik ihtiyaç duyulan mali kaynakları bölgemize daha fazla çekmeyi arzu ediyoruz. Şu anda paydaşlarımızda bu konularda çalışmalar yürütüyor. Umut ediyoruz ki bu dönemde güçlü projelerimizle programa başvuru gerçekleşir ve projelerimizde bu program kapsamında desteklenmeye hak kazanır. Böylelikle hem de Karadeniz'e komşu ülkelerimizle ortak işbirliklerini de geliştirmiş oluruz" dedi.

"Hazırlanacak projelerimiz için toplam 52 milyon avroluk bir bütçemiz bulunuyor"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt ise, "Ülkemizin de katılım sağladığı bir takım sınır dışı işbirliği programları var. Bölgesel kalkınmayı amaçlayan ve kültürlerin kaynaşmasını sağlayan programlar. Bunları bizler teklif çağrıları üzerinden yürütüyoruz. Bu dönemde de 2'inci teklif çağrımıza çıktık. İlk teklif çağrımız geçen yıldı. 35 milyon avroluk bir bütçemiz bulunuyordu. Bu yılki çağrı bütçemiz 52 milyon avrodur. Bunun içinde illerde bir takım bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu anlamda Kastamonu'ya da bu sebeple geldik. KUZKA sorumluluğunda bulunan Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerine kapsayan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, oda ya da borsalarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Haziran ayında teklif çağrısının kapacağını söyleyen Bozkurt, "Ardından proje başvuruları değerlendirmeye alınacak. Belli bir puan üzerinde olan projeler, desteklemeye hak kazanacak. Bunların uygulaması yapılacak. Çevre alanı var, akıllı Avrupa dediğimiz dijitalleşme, yapay zeka, AR-GE faaliyetleri, yenilikçi gibi konular bulunuyor. İklim değişikliği, afet yönetimi, kamu kurumlarının kapasitelerinin arttırılması, sivil toplumun güçlendirilmesi, demokrasinin teşvik edilmesi gibi konular var. Bu konularda projelerimiz hazırlanacak ve toplam 52 milyon avroluk bir bütçemiz bulunuyor. Bu projelerin Gürcistan'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Moldova'dan, Ermenistan'dan gibi ülkelerden ortaklar olacak. Aslında projenin sonucu olarak bütün havzayı ilgilendiren ve yerele katkı sağlayacak proje faaliyetleri başlayacak. Bunların bir kısmıyla altyapı ya da inşaat malzemesi alınacak, seyahatler olacak, ekipler gelip gidecekler. Bu kapasite olacak ve dolayısıyla bu anlamda hem bölgemize projelerimiz katkı sağlayacak hem de bölgedeki kültürlerin kaynaşmasına vesile olacak" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü çok taraflı bir sınır ötesi işbirliği programı olan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programında Türkiye'nin yanı sıra, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan yer alıyor. Programın Türkiye'deki uygulama alanı ise İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'yi kapsıyor. - KASTAMONU