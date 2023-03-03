Karacabey'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 11'ncisi düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını halka açtı.

Fuar, hafta sonuna dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebilecek. Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde 12 bin metrekare kapalı alana kurulan Karacabey Tarım Fuarı'na katılan 200'den fazla marka ürünlerini teşhir etti. Açılışa Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade etti. Aygül, "Karacabey Türkiye'nin çok önemli bir tarım merkezi. Bursa'mızın da gözbebeği olan bir ilçemiz. O yüzden bu tarım fuarın burada olması son derece önemli. Karacabey ilçemiz üretmiş olduğu tarımsal hasıla ve tarımsal üretim değeri olarak Türkiye'de marka olan bir ilçemiz. TUİK verilerine göre de oldukça yüksek miktarda hayvancılık yapan ve tarımsal üretim yapan ilçemiz. Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını Karacabey tek başına sağlıyor. Karacabey, ekonomik olarak oldukça önemli bir yere sahip. Türkiye'deki süt fabrikaları ve tohum firmalarının büyük bir kısmı burada yer almakta. Fuarlar, yeni modern teknolojinin tarımla buluşması açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "11'ncisi tertip edilen tarım fuarı her yıl üzerine koyarak artan bir coşkuyla devam ederken, maalesef bu yıl asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek deprem hadisesi dolayısıyla bu organizasyonu buruk ve hüzünlü yaşıyoruz. Öncelikle deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Devlet millet iş birliği çerçevesinde yaraları sarma mücadelemiz devam ediyor. Tarımın başkenti olarak kabul edilen güzellikler şehri Karacabey'imiz; domateste, tohumculukta, sebzede, meyvede birçok tarımsal faaliyette Bursa bazında bakıldığında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta lider konumunda. Türkiye'ye mal olmuş ürünleri kaliteli bir şekilde çiftçimiz üretiyor. Karacabey çiftçisinin üretimle ilgili bir sıkıntısı yok. Geçen yıl Karacabey çiftçilerimiz güzel bir yıl geçirdi. Bu yıl da çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca'nın dua etmesinin sonrasında ilçe protokolü tarafından "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol mensupları daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi. Ziyaretçilerine kapılarını açan gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarın hafta sonuna dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebileceği kaydedildi. - BURSA