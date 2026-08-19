Haberler

Safranbolu'da AB Tescilli Safran Ekimi Başladı

Safranbolu'da AB Tescilli Safran Ekimi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, AB coğrafi işaret tescili alan safranın kontrollü yetiştiriciliği için proje başlatıldı. İki yıl sürecek projede, risk faktörleri elimine edilerek verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran soğanı dikim etkinliği yapıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Kaya, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, Safranbolu'da yüzyıllardır yetiştirilen ve dünya genelinde kalitesiyle bilinen baharat olduğunu söyledi.

Safranbolu safranının, Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret alarak tescillendiğini aktaran Kaya, "Safranbolu safranı 2024'te Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alarak Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ilk Türk baharatı olmuştur." dedi.

Kaya, Safranbolu safranının AB'den tescil almasının, baharatın uluslararası alanda bilinir olmasını sağladığını ve küresel ölçekte prestij kazandırdığını ifade etti.

İlçede 110 dekar alanda 51 yetiştirici tarafından her yıl 55-60 kilogram safran üretimi yapıldığından bahseden Kaya, şöyle devam etti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri ve öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda safran bitkisine ve soğanına zarar veren risk faktörlerini belirledik. Köstebek, kör fare, tarla faresi, Manas kurdu (mayıs böceği), yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu, sel ve aşırı yağış gibi kötü hava koşulları... Safran yetiştiriciliğinde risk oluşturan 7 faktörün elimine edilmesi ve aynı zamanda safranın en güzel ve verimli yetişebileceği toprak yapısının belirlenmesi amacıyla projeyi yaptık."

Yaygınlaştırılması planlanan projeyi şimdilik 2 işletmede uygulayacaklarını dile getiren Kaya, ekim-kasım aylarında safran çiçeklerinin gelişimini ve safran verimini gözlemleyeceklerini söyledi.

Kaya, ikinci yıl sonunda safran soğanları söküldüğünde safran soğanlarının çoğalma sayısı, büyüklüğü ve sağlık durumlarını değerlendirip sonuç raporu çıkaracaklarını ve tüm yetiştiricilerle paylaşacaklarını belirtti.

Projede 4 çeşit toprak ve 7 çeşit metodun denemesini yaptıklarından bahseden Kaya, demonstrasyon (uygulamalı gösterim) çalışmasında kullanacakları bu topraklardan numuneler aldıklarını, laboratuvara gönderdiklerini ve sonuçlarını aldıklarını sözlerine ekledi.

Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da safranı daha yüksek verimde ve daha yüksek kalitede hangi toprakta, hangi koşullarda yetiştiğini öğrenmeyi amaçladıklarını belirterek, bu doğrultuda yaptıkları uygulamalardan bahsetti.

Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Yılmaz, "2 yıllık bir proje, 2 yıl sonra sonuçları paylaşacağız. Hedefimiz safran çiçeğinin hem randımanını hem de sürdürülebilirliğini artırmak çünkü safran çok fazla emek ve işçilik isteyen bir bitki. Olabildiğince sürdürülebilirliğini artırarak hem ülke ekonomimize hem bölgemize katkı sağlamak için üreticilerimiz için yapılan proje." dedi.

Konuşmaların ardından safran soğanları toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve ilgililer katıldı.

Daha sonra proje kapsamında Çavuş Mahallesi'nde Onur Şen'e ait safran bahçesinde safran soğanları ekildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! İstifa etti
Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

Aynı kaderi paylaştılar! Yürek yakan veda
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?