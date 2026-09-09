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Kapya biber de bolluk fiyatları düşürdü

Kapya biber de bolluk fiyatları düşürdü
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Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hasatına başlanan kapya biberi diğer illerdeki bolluktan dolayı fiyatı düşüşe geçti.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hasatına başlanan kapya biberi diğer illerdeki bolluktan dolayı fiyatı düşüşe geçti.

Bir ay öncesinde hasatına başlanan kapya biberi 35 liradan alınırken şimdi fiyatlar 18 liraya kadar düştü. Tarım ürünleri pazarlama Müdürü Halim Ar, "Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Marmara bölgesinde bir ay önce kapya biberi 35 liradan ilk hasatı alıcı buluyordu. Şimdi bizim bölgemizde kapya biberin hasatına başlanması malın bolluğundan dolayı fiyatlar 18 liraya düştü. Özellikle Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen kapya biberi kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'deki sofraları süslemeye devam ediyor. Yenisehir kapya biberi etli olması, kalitesi yoğun salça aromasından biber salçasına büyük bir lezzet katıyor" diye konuştu.

Halim Ar, "Kapya biberi hasatı bölgemizde ve Marmara bölgesinde ekim ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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