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Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-12 kuyusunda

Ekonomi Haberleri

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-12 kuyusunda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden hız kesmiyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden hız kesmiyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi doğrultusunda göreve çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor.

Karadeniz gazının 2023'ün ilk çeyreğinde karaya ulaştırılması doğrultusunda TPAO belirlenen takvim çerçevesinde tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Lojistik çalışmalarının hazır hale getirilmesinin yanı sıra envantere alınan 3 sondaj gemisi, Fatih, Yavuz ve Kanuni durmaksızın çalışıyor. Kanuni'nin Türkali- 12 Kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlanması ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor.

Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını katlayan TPAO, Filyos kıyısından 170 kilometre uzakta, yaklaşık 2200 metre derinlikte deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ediyor. Şu ana kadar proje doğrultusunda Karadeniz'de toplam 15 kuyu açıldı.

Ağustos 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra derin deniz keşfi ve sonrasında eklenen müjdelerle 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Türkiye Sakarya TPAO Ekonomi Haberler

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