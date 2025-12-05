Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, ZAM TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmede kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdi.

KAMUYOUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu. Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin taşradaki memurları kapsamaması nedeniyle "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.