Haberler

Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda tartışmaya neden olan kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam teklifi geri çekildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, ZAM TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmede kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdi.

KAMUYOUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu. Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin taşradaki memurları kapsamaması nedeniyle "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bu teklifin ileri sürülmesi bile hataydı Cumhurbaşkanı kararı olmasa haybedeb bir asgari ucretten fazla bedavadan zam alacaklar böyle adaletin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Yanlıştan dönmek kamuoyu tepkisine bağlı olmamalı. Bir şey sunarken vicdanen uygunmudur, emekli ne kadar maaş alıyor asgari ücretli ne kadar alıyor bunların hepsini değerlendirmeniz gerekir. Millet vekillerin aldığı maaşlar da helal değildir. 600 tane m.v ve yardımcıları ortalama 25 bin kişinin asgari ücretine denk gelen maaşlar alıyorlar.Allah tan korkusu olan böyle yapmaz...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

8. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.