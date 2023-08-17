Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Memur maaşlarına zam teklifi kabul edilemez

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur maaşlarına zam teklifini değerlendirdi. Kahveci, "Önümüzde süre var. 22 Ağustos'a kadar müzakereler devam ediyor, kanun gereği. Ondan sonra Hakem Heyeti devreye girecek. Kamu iş veren heyetinden, çalışanlarımızı ve emeklileri insanca yaşayabileceği ücrete kavuşturacak bir teklifi tekraren, toplu sözleşme masasına getirmesini bekliyoruz. İnşallah müzakere edilecek bir rakamla gelinir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi. Bakan Işıkhan, toplantının öncesinde hükümetin ikinci teklifini açıkladı.

Hükümet ilk teklifinde; memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etmişti. İkinci teklif ise 2024'te ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 zam şeklinde oldu. 2025 zam teklifi ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu. Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu işveren heyetinin ikinci teklifini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde değerlendirdi. Kahveci, şunları söyledi:

"Toplu sözleşme sürecimizin üçüncü toplantısını gerçekleştirdik. Kamu işveren heyeti adına Sayın Bakan, ikinci toplantıda ücret artışları ile ilgili getirmiş olduğu rakamları, revizesini paylaştı. 2024 yılı için birinci altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10. 2025 yılı için de değişmedi, 6 artı 5 olarak öneride bulundu.

Başından söyleyelim. Türkiye Kamu Sen'in bu teklifleri kabul etmesi mümkün değil. Gerekçemiz, çok net. Hayat pahalılığını hepimiz yaşıyoruz. Kiralardaki artışı yaşıyoruz. Hem emeklilerimizin hem de kamu çalışanlarımızın geçim sıkıntısı yaşadığını biliyoruz. Bizim taleplerimiz iki yıl için yüzde 158,6 idi.

Ekonomik göstergelerle de bu teklif uyumlu değil. Şu anda yaşadığımız enflasyon, TÜİK'in temmuz ayı itibarıyla açıklamış olduğu enflasyon 47,8. Yıl sonu tahmini yüzde 58. 2024 yılı için yüzde 33 tahminde bulundu. Aslında devletin kurumlarının yayımlamış olduğu ekonomik göstergelerle de uyumlu değil.

Hedeflenen enflasyon üzerinden kamu çalışanlarına ücret artışı öngörmek doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir ücret politikası değil. Israrla söyledik ki enflasyon kadar ücret artışı, sıfır zam demektir. Bir kere daha vurguluyorum: Refah payı olmadan kamu çalışanlarının gelirini artıramayız. Buna yönelik Sayın Bakan herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Diğer taraftan vergi oranlarının yüzde 15'te sabitlenmesini talep ediyoruz. Vergide adalet sağlansın istiyoruz. O konu ile ilgili herhangi bir müzakere ya da olumlu bir cümle göremedik. Bayram ikramiyesi konusunda da bir gelişme tesis edilemedi. 8 bin 77 lira, kamu çalışanlarına verilmişti. Ama taban aylığa yansımadı, emeklilere verilmedi. Bu rakamla ilgili de herhangi bir müzakere olmadı. Sadece bunlar değil, sosyal yardımlara ilişkin de taleplerimiz vardı. Bu konuda da değerlendirme yapılmadı.

Bize söylenen şu: 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi noktasında bir çalışma yapılacağı… Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı kamuoyuna. Buna keşke bir süre koysaydık. Yıl sonuna kadar parlamentoda yasalaşacak, denilmiş olsaydı. Disiplin cezalarının affı için çalışma yapılacağı söylendi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belli periyotlarla yapılmasını zorunlu getirilmesi konusunda çalışma yapılacak. Bunlar da nihai kararlar değil. Çalışma yapmaya gerek yok. Yapılacaksa, toplu sözleşme masasında çok rahatlıkla bu kararlar alınıp yürürlüğe sokulabilir. Kamu çalışanlarının sorunlarını, kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını, sosyal problemlerini çözecek öneriler değil.

Önümüzde süre var. 22 Ağustos'a kadar müzakereler devam ediyor, kanun gereği. Ondan sonra Hakem Heyeti devreye girecek. Kamu iş veren heyetinden, yaşadığımız sıkıntıları dikkate alarak, ekonomik göstergeleri dikkate alarak çalışanlarımızın ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturacak bir teklifi tekraren toplu sözleşme masasına getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Müzakere edilecek bir rakamla gelinir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz."