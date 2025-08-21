Kale Biberi, Yerli ve Yabancı Turistlerin Gözdesi Oluyor

Denizli'nin göz bebeği ve Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Ata tohumundan elde edilen Kale ilçesinin önemli geçim kaynağı tescilli lezzet, özel yöntemlerle kurutularak satışa sunuluyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve büyük rağbet gören tescilli Kale Biberinin hasadı devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret verilen Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi yerli ve yabancı turistleri mest ediyor. Tarlalardan toplanan biberlerin ipe dizilere özel yöntemlerle kurtulmasının ardından biberler satış yapılıyor. Kale ilçesine gelerek restoranlarda balon biber olarak tabir edilen biber kızartmasını deneyen turistler tadına hayran kalarak evde yapmak için kurutulmuş Kale biberinden mutlaka alıyorlar. Bölgenin geçim önemli geçim kaynakları arasında yer alan Kale biberinin üretimi 900 dekar alanda yapılıyor ve yaklaşık 3 bin ton yaş biber üretimi gerçekleştiriliyor. Kale biberi başka bir yerde yetirilmediği için sadece Kale olması sebebiyle biberler geçmiş yıllardan bu yana ata tohumu özelliğini koruyor. Üreticiler her yıl ürettikleri mahsullerden aldıkları tohumlarla tekrar yetiştirdiklerinden dolayı cinsinde ve yapısında hiçbir bozulma olamadan günümüze ulaşmayı başardı.

Kale biberinin kurusunun ve tazesinin farklı lezzetlerde olduğunu ve faklı şekillerde yendiğini söyleyen Şerife Naz Soyluer, "Bu biberleri Kale'nin Demirciler Mahallesinden alıyoruz. O taraflarda yetişiyor. Biberleri ipe diziyoruz. Bir dizide 50 tane biber oluyor. Bu dizdiğimiz biberleri kurutup satıyoruz. Kalede bizler bu biberleri kurutulmamış ve kurutulmuş olarak tüketiyoruz. Kurutulmamış yeşil biberleri yağda kızartarak yiyoruz. Kurulmuşunu ise önce suda haşlıyoruz çekirdeklerini çıkartıyoruz sonra onu yağda kızartarak yiyoruz. Birde kuru biberi direk sıcak yağın içine atıp kızartıp yoğurtlu patates kızarmasıyla yiyoruz" dedi.

"Kale biberi tat ve aromasıyla coğrafi işaretli özel bir biber"

Kale'de yöresel ürünler mağazası işletmeciliği yapan Murat Soyluer, Kale biberinin Kale ilçesi için önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bu biberlerin sadece kalede yetişmesi bölgeye has biber olmasından dolayı coğrafi işaretli özel bir biber. Kale biberi kuşburnu tabir edilen kendine has tadı ve aroması olan, tazeyken kapya biberi andıran kuruduğunda kırmızı renk alan özel bir biberdir. Kale biberinin acısı ve tatlısının ayırt edilememesi kötü bir özelliği. Kale biberi kuru ve taze olmak üzere iki türlü tüketiliyor. Kurusundan cips biber ve balon biber olarak popülerleşen kızgın yağda kızartılıp yoğurtlu şekilde tüketiliyor. Tazesi ise fırında ya da yine yağda kızartılarak tüketiliyor. Kale biberi Kale'nin önde gelen geçim kaynaklarından birisi. Üreticiye destek olmak, daha fazla üreterek daha fazla kazanmasını sağlamak için Kale biberinin tanıtılması dünya markası haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere biberin özeliklerini anlatarak sunumlar yapıyoruz. Genelde biberleri Türkiye çapında birçok şehirlere gönderiyoruz. Antalya, İstanbul, Ankara Muğla'dan restoranlardan yoğun talep oluyor. Burada restoranlarda yiyip tadan vatandaşların yoğun talebi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Biberler ata tohumdan üretiliyor"

Kale biberinin üretiminde iklim ve toprak yapısının önemli olduğunu ifade eden Murat Soyluer "Bu biberler Kale'nin Alanyurt, Özlüce ve Demirciler Mahallerinde yetişiyor. Kale biberi için en ideal iklim ve toprak türünü oralar sağlıyor. Tohumlarımızda ata tohumu olduğu için başkalaşıma uğramada sürekli olarak aynı cins de çıkıyor. Biberler sadece o bölgede yetiştiriliyor bizlerde oradan alıp burada kendimiz ipe dizerek kurutuyoruz ve satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ