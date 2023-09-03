Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Kuyumcu Üretimi Yeniden Başladı

Kuyumculuk sektörü üretime başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası şehrin en büyük ihracat kalemleri arasında yer alan kuyumculuk sektöründe deprem sonrası üretimde durma noktasına gelmişti. Üretime tekrardan başlayan kuyumcu esnafları meydana gelen ihracat kaybını da kapatıyor.

Kuyumculuk sektörü Kahramanmaraş'ın önde gelen sektörlerinden biri olarak dikkat çekerken, 450'ye yakın firma ve imalathanesi ve yılda 40 ton altın işlenmesiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Altın işlemeciliği bakımından tecrübenin yüksek olduğu sektörde yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilirken, 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında altın ve mücevherat üretimi durma noktasına gelmişti.

Yaşanan olumsuz süreçte yaralarını saran altın üreticileri, ağır hasar alan ve 470'e yakın iş yerinin bulunduğu Kuyumcukent'in orta hasarlı olmasından dolayı kapalı otopark kısmına yapılan iş yerlerinde üretime devam eden kuyumcu esnafı, yaşanan deprem sonrası gerileyen altın üretimini tekrardan canlandırmak için mesailerine devam ediyor. Kuyumcu esnafı, depremlerde orta hasarlı olan Altınşehir'in en kısa sürede güçlendirilmesini ve üretime eski iş yerlerinde yapmak istiyor.

"Altınşehir'in bir an önce ayağa kalkması gerekiyor"

Kuyumcu esnaflarından Ökkeş Balcı, "Altınşehir olarak buradan ihracat oluyordu ama şu an bütün esnafımız ve burada çalışan personel herkes perişan durumda. Altınşehir'in en kısa zamanda ayağa kalkması lazım. Tekrar esnafın düzenli olarak kapasitesini düzelterek işine bakması gerekiyor. Altınşehir tekrardan ayağa kalkmaz ise meslek eriyip bitecek. Deprem öncesi ve deprem sonrası Kahramanmaraş'ın altın üretim potansiyeli neredeyse yüzde 50 oranında düştü. Altınşehir olarak tekrardan ayağa kalkarsak bu üretim oranı yükselmeye devam eder" dedi.

Bir diğer kuyumcu esnafı Mahmut Çilköse ise, "İş yerlerimizi taşımak zorunda kaldık, daha küçük alanlarda çalışmaya mecbur kaldık ve bir an önce Altınşehir'in kısa sürede faaliyete geçip kuyumcu esnafımızın mu mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Eski iş yerlerimizdeki iş potansiyelimizi dışarıda yakalamamız imkansız. Bu şehri biz de ayağa kaldırmak için kuyumculuk sektöründe çabalamak ve çalışmak istiyoruz. Toparlanmaya başladık, sonuçta üretmemiz lazım, bu şehri ayağa kaldırmak zorundayız" diye konuştu.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, "Yüzde 35'lik iç piyasadaki bu üretimimiz şu anda yüzde 10, yüzde 20'lere kadar geriledi. Kahramanmaraş, altın ve mücevher üretiminde Türkiye'nin ikinci en büyük üretici ili. Burada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Kahramanmaraş ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Deprem sonrası ihracatlar da yarından aşağı yani yüzde 30'lara kadar düştü" ifadelerini kullandı.