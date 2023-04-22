Kadınlar üretiyor, vatandaşa aracısız ulaşıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi Hasanağa Gıda Merkezi'nde üretilen gıdalar doğrudan vatandaşa ulaşıyor. Bölgedeki çiftçilerden alınan hammadde, kadınlar tarafından işleniyor ve Nilüfer Kent Bostanları'nda satışa sunuluyor.

Nilüfer Belediyesi'nin 2022 yılının Eylül ayında faaliyete geçirdiği Hasanağa Gıda Merkezi'nde, kadın emeğinin geleneksel yöntemlerle hijyenik ortamda ürettiği gıdalar, doğrudan halka ulaşıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri, Nilüfer Bostan satış noktaları aracılığıyla halkla buluşuyor.

Nilüfer'de tarımın gelişmesi, üreticiye destek olunması ve belediyeye ait boş arazilerin tarıma kazandırılması adına tarımsal faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, bu tarım ürünlerinin halka sağlıklı gıda olarak ulaşması için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların hedefine ulaştığı yatırımlardan biri de Nilüfer Belediyesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde kurduğu Hasanağa Gıda Merkezi.

800 metrekare kapalı alana sahip olan Hasanağa Gıda Merkezi'nde birbirinden ayrı kuru ve sulu üretim alanları, hammadde, ambalaj ve işlenmiş ürünlerin yer aldığı kuru depolar, soğuk hava odaları, kalite kontrol laboratuvarı ve çalışma ofisleri yer alıyor. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından üretilen ya da tedarik edilen hammaddeler gıda mühendisinin gözetiminde, Nilüfer'deki Kadın Dernekleri üyeleriyle hijyenik ortamda işleniyor, ambalajlanıyor depolanıyor ve araçlarla satış noktalarına sevk ediliyor.

Ürünün hammadde hazırlığı, üretimi ve paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken gıda, hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin eğitim

alan Kadın Dernekleri üyeleri, kendi geleneksel gıda kültürü ve el emeklerini, oluşturulan reçeteler tüketicilere sunulacak doğal ve sağlıklı gıdaya dönüştürüyorlar.

2022 yılında deneme üretimleriyle faaliyete geçen Hasanağa Gıda Merkezi'nde şimdiye kadar bir tonu aşan miktarda sebzeden salça, sos ve turşu, iki ton meyveden marmelat, reçel ve pekmez üretildi. Ayrıca NİLKOOP tarafından ekolojik şartlarda üretilen buğdaydan da satış noktalarında satılmak üzere beş tona yakın erişte, tarhana ve kuskus üretildi.

Hasanağa Gıda Merkezi bu yıl aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nin her yıl yoksullar için dağıttığı erzak kolilerine konacak 22 ton tarhana ve eriştenin de üretimini de kadın derneklerinin üyeleri ile birlikte yapıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz göreve başlarken tarım ve gıda yılı için belli bir vizyon belirlemiştik. İlk yıllarda yaptığımız çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Amacımız, tarımsal üretimi desteklemek ve kadınların ürettiği ürünleri pazarlamak için bir değerlendirme yapmaktı. Hasanağa'da daha önce bir binamız vardı ve bu binayı bir gıda merkezine dönüştürdük. Hijyenik şartlarda kadın dernekleri ile birlikte kendi ürettiğimiz buğdaydan erişte, kuskus, tarhana gibi malzemeler üretiyoruz. Aynı zamanda hijyenik ortamda gıda mühendisleri tarafından denetlenen kadınların turşu, reçel, marmelat gibi ürünleri üretmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünleri bostanımızda satıyoruz ve kadınlar da kendileri bir şekilde pazarlama yapıyorlar" diye konuştu.

İnternet üzerinden bir ağ oluşturmaya çalıştıklarını belirten Erdem, "Böylece daha geniş bir pazarlama ağına ulaşacağız. Amacımız, zirai üretimi desteklemek ve kadınların emeğinin karşılığını almasını sağlamak. Depolarımızın içinde soğuk hava depoları, kuru depoları, ambalaj depoları gibi birçok bölüm mevcut ve hijyenik şartlar altında ürettiğimiz sulu ve kuru gıdaları ayrı bölümlerde saklıyoruz. Bu, iyi bir merkez olduğumuzu düşünüyorum. NİLKOOP üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bunu büyütmek istiyoruz. Kadın dernekleri de dönüşümlü olarak gelip üretimde yardımcı oluyorlar. Amacımız, kadınların ürünlerden aldıkları gelirleri kendi gelirlerine eklemelerini sağlamak" dedi.

Hasanağa Gıda Merkezi Sorumlusu Gıda Mühendisi Pelinsu Deveci ise, "Bu merkezin amacı hammadde teminini yerel üreticilerden sağlayarak, tarımsal ekonomiyi büyütmektir. Burada kadın dernekleriyle birlikte ortak üretimler yaparak onlara ekonomik katkı da sağlıyoruz. Burada yapılan üretimler gıda hijyen kuralları uygulanıyor. Burada üretilenler Bostanlar'da satılıyor" dedi.

Merkezde çalışan kadınlar ise merkez sayesinde ekonomilerine katkı sağladıklarını vurguladı. - BURSA