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Kadın Girişimciler İçin Yeniden Başla Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

Kadın Girişimciler İçin Yeniden Başla Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti
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ANGİKAD tarafından başlatılan Yeniden Başla Projesi, deprem bölgesindeki kadın girişimcilere yönelik eğitim desteği sağlıyor. Proje kapsamında 5 ilde toplamda 18 alanda 32 saatlik eğitim verildi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amaçlandı.

Girişimci İş Kadınları Derneğince (ANGİKAD) başlatılan Yeniden Başla Projesi'yle deprem bölgesindeki kadın girişimcilere eğitim desteği verildi.

Derneğin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün mali desteğiyle ve çeşitli sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yürüttüğü "Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla Projesi"nin kapanış toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, dernek olarak 2007 yılından beri kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal haklarını güçlendirmek, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için önemli bir misyon üstlendiklerini söyledi.

Diker, kadınların iş dünyasında bilinçli, kararlı ve rekabetçi olması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Genç girişimcilerin de geleceğin iş dünyasında güçlü adımlarla ilerleyebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında deprem bölgesindeki 5 ilde kadın girişimcilere eğitim desteği verdiklerini aktaran Diker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyle 18 farklı alanda 32 saatlik eğitimler verdik, mentör, menti çalışmalarımız, birebir desteklerimiz oldu, eğitimlerimiz yaklaşık 1 yıl devam etti. Dostlarımızla yaşadıkları şehirlerde bir araya gelmek, dayanışma ruhunu geliştirmek önceliğimizdi. Yolculuğumuz Ankara'da başladı, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya uzandı. Bu süreçte tam 4 bin kilometre yol aldık. Kadınlarımızla daha güçlü yarınlar inşa etmek için her zaman birlikte yol alacağız."

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de kadın girişimciliğinin büyüme ve sürdürülebilirlik için itici güç olduğunu bildirerek, "Deprem sonrası toparlanma sürecinin kadın girişimcilerin ihtiyaç ve önceliklerine göre şekillendirilmesi kritik önem taşıyor. Söz konusu projenin de bölgenin yeniden toparlanmasında güçlü rol oynayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Kadınlarımız güçleniyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da oda olarak söz konusu projeye destek vermekte tereddüt etmediklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesindeki girişimci kadınlarımızın yeni bir başlangıç yapmaları ve yeniden güçlenmeleri hem bölgemiz hem de ülkemiz için gerçekten hayati bir önem taşıyor. Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki kadın girişimcilere yönelik destek programı, kadınların sürdürülebilir işletmeler kurmasını teşvik ediyor, deprem bölgesinde kadın girişimciliğini güçlendiriyor. Kadınlarımız iyileşirken, bölge iyileşiyor, bölge iyileşirken de kadınlarımız güçleniyor."

"Kadın girişimci sayısının artması ekonomiye katkı sağlıyor"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da kadın girişimci sayısının artırılmasının ülke ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını aktararak, "Özellikle deprem bölgesindeki kadınlar, girişimcilik yolunda çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Bölgeye sağlanacak desteğin bugünün şartlarında kıymetli olduğunu biliyorum." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da ajansın, kurulduğu günden bugüne girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde hibe sağladığını aktararak, "Ajans olarak 4 bin 200 kadın girişimcinin ve 20 kadın kooperatifinin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirilmesi noktasında onlara destek olduk." ifadelerini kullandı.

Kadınlar hem motivasyon kazandı hem de bilgi edindi

Toplantıda, mentörlük desteği alan ve deprem bölgesinden gelen kadın girişimciler de yer aldı. Kadınlar, burada kurulan stantlarda yaptıkları çalışmaları, hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Söz konusu destekten yararlanan Taş Sanatı Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Badiye Galioğlu, AA muhabirine, Hatay'da 2019 yılından beri çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Antakya'nın tarihi değeri olan mozaiklerden tablolara kadar birçok eser ürettiklerini anlattı.

Deprem nedeniyle çalışmalarına ara verdiklerini, söz konusu projeyle tecrübeli mentörlerden eğitim aldıklarını aktaran Galioğlu, "Projeyle yeniden hayata katılmaya çalışıyoruz. Misyonumuz da mozaikleriyle dünyaca tanınmış olan Antakya'nın bu değerini anlatmak." dedi.

Hatay'ın yöresel yiyeceklerini hazırladığını söyleyen girişimci Ceylan Ergin de proje kapsamında kendilerine verilen eğitimle hem motivasyon kazandığını hem de pazarlama konusunda bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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