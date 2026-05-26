Devlet desteğiyle kurduğu fabrikada karavan üreten kadın girişimci ihracat yapıyor

Bursa'da 2021'de devlet desteğiyle karavan fabrikası kuran kadın girişimci 5 ülkeye ihracat yapıyor.

Uzun yıllar özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev yapan evli ve iki çocuk annesi Ülkü Kocaoğlu (47), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karavanlara ilgi duyarak bu alanda üretim yapmaya karar verdi.

Devlet teşviklerinden yararlanan Kocaoğlu, 2021'de Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana karavan üretim tesisi kurdu.

Firmasında 22 kişiye istihdam sağlayan, çekme ve motokaravan üretimi gerçekleştiren Kocaoğlu, Almanya, Bulgaristan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kocaoğlu, AA muhabirine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2003 yılında iş hayatına atıldığını söyledi.

Firmaların dış ticaret ve satın alma birimlerinde yöneticilik yaptığını belirten Kocaoğlu, "Bu yıllar bana sadece iş tecrübesi değil, üretimin mutfağını, kaliteyi, doğru planlamayı, kriz yönetimini ve müşteri beklentilerini anlamayı öğretti." dedi.

Kocaoğlu, yıllarca hep kendi markasını kurma hayaliyle yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece ticaret değil, duygu hissettiren bir marka kurmak istiyordum. Şirketim benim için sadece firma değil, cesaretin, emeğin ve bir kadının kendi yolunu çizme hikayesi. Pandemi sonrası insanların yaşama ve seyahat etme biçimi değişti. İnsanlar artık kendilerini özgür hissetmek ve doğa ile bağ kurmak istiyordu. Bu nedenle değişimi doğru okuduğumu düşünüyordum. Karavan sadece bir araç değil, yeni nesil bir yaşam biçimine dönüşmüş oldu. Bu duygunun çok daha derin bir karşılığı var. Türk milleti aslında göçebe kültüründen gelen bir millet. Belki bugün karavanlara duyulan ilgide de bu ruh var."

"Otomotiv ve mobilya gibi güçlü kabiliyeti bir araya getirdik"

Başlangıçta önyargılarla karşılaştığını, karavan ve üretim sektörünün erkeklerle özdeşleşen bir alan olduğunu belirten Kocaoğlu, bunu hiçbir zaman dezavantaj olarak görmediğini anlattı.

Kadın bakış açısının bu sektöre değer kattığını dile getiren Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnandığım bir hayalin peşinden gitmek, üretimin, ortaya değer koymanın, insanların hayatına dokunabilmenin özel bir his olduğuna inanıyorum. Bu süreçte yatırım teşviklerinden faydalanarak, altyapımızı ve teknolojimizi güçlendirdik. İhracat hedefleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli üretimin ve Türk markalarının uluslararası pazarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kocaoğlu, özellikle kadın girişimciler için görünür olmanın çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

Markasını sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarda güçlü ve prestijli bir marka haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan Kocaoğlu, "Türk üretim kalitesini dünyaya taşıyan projeler üzerinde çalışıyoruz. Şirketimiz aslında tam olarak bunu temsil ediyor. 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda bayilik süreçlerimiz oldu. Almanya, Bulgaristan ve Orta Doğu'da bayilik sistemini kurduk." ifadesini kullandı.

Kocaoğlu, çekme karavanın dışında kendilerine getirilen minibüslerin iç dizaynlarını yaparak yurt dışına gönderdiklerini belirterek, "Araçları burada daha katma değerli hale getirerek, karavan olarak yurt dışına ihraç ediyoruz. Almanya, otomotiv gibi sektörlerde çok iyi. Bursa ise otomotiv ve mobilyada çok güçlü. Aslında biz bu iki güçlü kabiliyeti bir araya getirdik. Almanya'dan gelen araçlar burada karavan haline getiriliyor. Burada karavana dönüştürülüyor. Katma değer ve yaşam alanı katarak ihracatını yapmış oluyoruz." şeklinde konuştu.