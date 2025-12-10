Polat Enerji ve KAGİDER'den 'Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat' projesi

Polat Enerji'nin, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle hayat geçirdiği "Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat" projesi tanıtıldı.

İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısına, Polat Enerji Strateji Sorumlu Direktör (CSO) Aslı Kehale, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol'un yanı sıra sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Proje ile Polat Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel halkı desteklemek, bölgesel kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Projesinin başlangıç noktası Armutlu'da, KAGİDER mentörlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, kadın emeğini görünür kılmayı, kadınları üretim sürecinin aktif bir parçası haline getirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kooperatifin kuruluş sürecinde üyelere KAGİDER mentörlüğünde eğitimler veriliyor. Bu eğitimler, muhasebe, belge düzenleme, vergilendirme, kooperatif kurulumu gibi temel konuların yanı sıra pazarlama, girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya yönetimi gibi destekleyici konuları kapsıyor.

Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, Armutlu'nun kültürel mirasından doğan bir hikayeye dayanıyor ve adını "şifa", "sağlık" ve "dayanışma" kavramlarını içeren yerel anlatıdan alıyor.

Kooperatifin logosu da bölgede bolca yetişen karabaş otunun "iyileştirici gücünden" ilhamla tasarlandı. Kooperatif üyeleri, el işlerinden broş tasarımlarına uzanan çalışmalarında bu simgeyi ustalıkla işleyerek, hem geleneksel değerleri geleceğe taşıyor hem de bölgenin kimliğini üretimlerine yansıtıyor.

Toplumsal kalkınmada kadın odağı

Polat Enerji Strateji Sorumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal kalkınmaya yönelik başlattıkları projenin, Türkiye'deki kadın potansiyelini görünür kılmayı amaçladığını söyledi.

Kehale, KAGİDER ile attıkları bu adımın, kadınların ekonomik hayata kalıcı biçimde katılmalarını destekleme vizyonlarının en somut örneklerinden biri olduğunu anlattı.

Faaliyet gösterdikleri bölgelerde yerel halkı, özellikle çocuk ve kadınları destekleyerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Kehale, "Kadınların iş gücüne katıldığı, ürettiği ve ekonomik olarak güçlendiği bir toplum, sadece bugünü değil, geleceği de daha aydınlık kılacaktır." diye konuştu.

Kooperatiften doğan güçlü dayanışma

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da projeyle kadınların üretim yoluyla güçlenmesine ivme kazandırdıklarını, öncülük ettiklerini söyledi.

Bezircioğlu, Armutlu Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi'nin kuruluşunun, kadınların dayanışma içinde üretme gücünün ve yerel kalkınmaya katkı potansiyelinin en somut örneklerden olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz, kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yasal süreçlerin takibinden iş modelinin oluşturulmasına, eğitim ve mentörlük desteğine kadar her adımda kadınların yanında yer aldık. Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu.

Kadınların üretmeye devam ettiği, ekonomide daha fazla söz sahibi olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye mümkün. Polat Enerji işbirliğiyle bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz. Armutlu'daki bu modelin, yeni hikayelere ve ilham veren örneklere dönüşeceğine inanıyoruz."