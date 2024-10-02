Üye Girişi
Haberler

Kadın Ahinin Turşu İhracatı Başarı Hikayesi

Kadın Ahinin Turşu İhracatı Başarı Hikayesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

37. Ahilik Haftası'nda 'Türkiye'nin kadın ahisi' unvanını alan Hafize Ergen, 100 dönüm arazide ürettiği sebzelerden yaptığı turşuları yurtdışına ihraç ediyor.

Ticaret Bakanlığınca 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende " Türkiye'nin kadın ahisi" ünvanı verilen Çanakkaleli Hafize Ergen, 100 dönüm arazide yetiştirdiği sebzelerden ürettiği turşuları yurt dışına da gönderiyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 7 yıl önce çanta dikimiyle uğraşan Hafize Ergen (45), berber olan eşi Güvenç Ergen ile tarlalarında yetiştirdikleri salatalıkların bir bölümünü satıp bir bölümüyle de evde turşu kurmaya başladı.

Ergen, turşularının komşuları tarafından beğenilmesi üzerine bu alanda girişimci olmak için KOSGEB eğitimlerine katılmaya karar verdi. Eğitimlerini tamamlayan Ergen, üretim tesisi projesine verilen hibe desteğiyle ilçeye bağlı Pekmezli köyünde muhtarlığa ait araziye turşu fabrikası kurdu.

100 dönüm arazide yetiştirdikleri sebzelerden turşu üreten Ergen, yıllar içinde kapasitesini büyüterek, ihracat yapmaya başladı. Ergen, en büyük destekçisi eşi Güvenç Ergen ile oğulları Baha ve Taha Ergen'in de yardımlarıyla Almanya, Litvanya ve İtalya'ya yılda 60 ton turşu ihracatı yapıyor.

Mevsimsel dönem hariç fabrikasında 10 kişiye de istihdam sağlayan Ergen, işinde gösterdiği başarıyı Ticaret Bakanlığınca 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende " Türkiye'nin kadın ahisi" ünvanını alarak taçlandırdı.

"İçine nohut atıp mayalasınlar"

Hafize Ergen, AA muhabirine, 2017'de küçük bir alanda yetiştirdikleri salatalıklardan yaptıkları turşuların beğenilmesiyle bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Pekmezli köyündeki araziyi kiraladıktan sonra tesisi kurduklarını anlatan Ergen, "Yılda 60 ton civarında turşu gönderiyoruz. Tarlaları kendimiz ekiyoruz ve üretimi çoğaltıyoruz." dedi.

Ergen, Türkiye'nin ilk kadın ahisi olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını anlatarak, "Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Kadınların istedikleri her şeyi başarabileceklerini biliyorum. Kadının gücü, Türkiye'nin gücü bence. Kadınlar korkmasınlar, istedikleri işlerde başarılı olabilir." ifadesini kullandı.

Turşu üretim sezonunun temmuz ortasında başladığını, tarladan toplanan ürünleri kadınlarla işlediklerini belirten Ergen, evde turşu kuranlara, "Sirke de limon tozu da turşuda kullanılıyor. İki çeşit yapabilirler damak tadına göre. İçine nohut atıp mayalasınlar, kereviz sapıyla tatlandırsınlar, sarımsak da eklesinler." önerisinde bulundu.

Ergen, üretim kapasitesini artırarak firmayı büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Ekonomi

Ahilik Haftası Ekonomi Türkiye İhracat Tarım Kadın

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });