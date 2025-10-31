KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni gerçekleştirildi

KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren girişimciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı'nın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İnovasyonda Kadın Programı'nı kadın girişimciliğini Türkiye'nin kalkınma hikayesine dahil eden bir dönüşüm hareketi olarak gördüğünü söyledi.

Bayraktar, her yıl daha fazla kadının, bu proje sayesinde fikirlerini cesaretle paylaşarak onları güçlü iş modellerine dönüştürdüğünü ve bu sayede Türkiye'nin kalkınma sürecinde aktif rol üstlendiğini söyledi.

Yaşanılan çağın, insanlığın bilgi, teknoloji ve üretimle yeniden şekillendiği bir inovasyon çağı olduğunu belirten Bayraktar, "Artık ekonomik ve toplumsal gelişimin itici gücü, fikirlerin yeniliğe, bilginin değere, hayalin gerçeğe dönüşmesidir. İnovasyon, sadece teknolojik bir ilerleme değil, insanın potansiyelini ortaya çıkaran, toplumu daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyan dönüşümün de kaynağıdır. Toplumu dönüştüren bu potansiyelin temel paydaşlarından biri de kadınlardır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kadınların girişimcilik ekosistemine dahil oldukça karar mekanizmalarının daha dengeli, üretim modellerinin daha sürdürülebilir, toplumsal yapıların daha güçlü hale gelebileceğine dikkati çekerek, "Kadınların, üretkenliği, çözüm odaklı yaklaşımları ve toplumsal faydayı önceleyen yaklaşımı sayesinde, girişimcilik ekosistemi daha insani ve yenilikçi bir yapıya kavuşur." diye konuştu.

"Kadınların yaşadıkları haksızlıklar ve mağduriyetlerle mücadele etmek için kurulmuş bir vakıfız"

Kadınların üretime katılmasının, yalnızca topluma ve ekonomiye değil, her şeyden önce kendisine güç kazandıracağının altını çizen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KADEM olarak, kadınların yaşadıkları haksızlıklar ve mağduriyetlerle mücadele etmek için kurulmuş bir vakıfız. Bu haksızlıkların büyük bir kısmı, tüm dünyada ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanır. Üretmek, ekonomik bakımdan varlık gösterebilmek, yeteneklerini ortaya koymak, kadına yalnızca maddi değil, psikolojik ve duygusal bir güç de kazandırır. Kadının yaşadığı bu duygusal güçlenme, aile ilişkilerine de yansır, daha dengeli, huzurlu ve sağlıklı bir aile ortamının oluşmasına katkı sunar. Mutlu kadın ilk başta ailesini mutlu eder. Tabii biz ezber bozan bir kadın hakları hareketi olarak şunu da söylüyoruz; kadın aile içinde zaten üstlendiği birçok sorumluluğunun yanında bir de çalışmak zorunda olmamalı. Her kadın kendi şartlarında, kendi ihtiyaçlarına uygun farklı bir hayat modeli seçebilir. Ev kadını da olsa istihdamda da olsa toplum buna saygı göstermelidir."

"2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi de kadın girişimciliği açısından son derece anlamlı"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Türkiye'de kadın girişimciliğinin hala istenilen seviyeye ulaşamadığını kaydederek, "Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde girişimci kadın oranı, yani kendi işini kuran ya da kendi hesabına çalışan kadınların oranı, yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bu nedenle, kadınların inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha etkin rol almaları için fırsat eşitliğini güçlendiren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve mentörlük desteklerini artıran politikaları kararlılıkla hayata geçirmek büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimciliğini desteklemenin, yalnızca bir kalkınma hedefi değil, toplumsal adaletin ve sürdürülebilir refahın da temel şartı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, son yıllarda Türkiye'nin kadınların girişimcilik ve inovasyon alanlarında güçlenmesi için tarihi adımlar attığını vurguladı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kalkınma vizyonunun, kadının ekonomideki yerini bir tercih değil, bir gereklilik olarak ele aldığını belirterek, "Bugün devletimizin uyguladığı destek programları, eğitim projeleri, finansman ve hibe mekanizmaları, kadınların fikirlerini hayata geçirmelerine, markalarını kurmalarına ve üretim süreçlerine liderlik etmelerine imkan tanıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, bizim için büyük bir ilham kaynağıdır. Çünkü Türkiye Yüzyılı, insanın, bilimin, teknolojinin ve üretimin yüzyılıdır." ifadelerini kullandı.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin de kadın girişimciliği açısından son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, ailenin, çalışan, üreten, emeğinin karşılığını alan bireylerin bir araya geldiği, toplumun en güçlü dayanışma birimi olduğunu söyledi.

"Proje sayesinde bugüne kadar pek çok girişimci kadın hayallerini gerçekleştirdi"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ise 2013'te KADEM'i kurarken birçok hedefleri olduğunu dile getirerek, "Toplumsal hayatın her alanında kadını güçlendirmek, kadınların tüm sektörlerde aktif olarak yer alması gibi projeleri hedefledik." diye konuştu.

Sarı, 2015'te başlattıkları, İnovasyonda Kadın Projesi'nin temel motivasyonunun, fikri olan kadınların girişimcilik yolculuğuna eşlik etmek, hayallerini gerçeğe dönüştürme sürecinde onlara destek olmak, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar ve fırsatlar sunmak olduğunu söyledi.

Kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşündüklerini dile getiren Sarı, "Sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi, kadın girişimcilerin özellikle teknoloji ve yenilik odaklı projelerini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, 8 yılda, 2 bin 670 girişimci kadının, projeye başvurduğunu aktararak, "Projeye başvuranlardan 235'i kamplarımıza katıldı. İnovasyonda Kadın Projesi sayesinde bugüne kadar pek çok girişimci kadın hayallerini gerçekleştirdi. Büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı, kimi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi, ulusal ve uluslararası ödüller aldı." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 250 proje başvurdu"

Projenin 9 yıl içinde büyüyerek markalaştığını, projeyi her yıl geliştirerek, destek miktarını ve kapsamını artırdıklarını ifade eden Sarı, girişimci-yatırımcı buluşmaları, gelişim ve motivasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sarı, projenin geçen yıl İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından güdümlü proje olarak onaylandığını söyleyerek, "Bu yıl 250 proje başvurdu. Kampımıza katılan 31 kadın girişimci, 1 hafta boyunca eğitimler, mentörlükler, yatırımcı bulma gibi uçtan uca bir programa dahil oldular." diye konuştu.

Bu yılki projelerden de bahseden Sarı, şunları kaydetti:

"Tarımda yapay zeka destekli ve çevre dostu projeler, sağlık alanında, hayvan deneylerine alternatif laboratuvar testleri, yanık tedavisinde anne sütü hücrelerinden yararlanarak iyileşme sürecini hızlandıran projeler dikkati çekti. Madencilikte kazaları azaltmayı hedefleyen yapay zeka tabanlı raylı taşıma çözümleri ön plana çıktı. İnşaat sektöründe süreçleri akıllı sistemlerle yöneten teknolojik projeler, kadınların mühendislik ve dijital dönüşümdeki gücünü ortaya koydu. Bu yıl başvuran projelerden her biri, kadınların bilgi, yaratıcılık ve yeniliği hayatın her alanına taşıdığının, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren birer başarı hikayesi olduğunun en güçlü göstergesiydi."

Toplamda 6 projeye 1 milyon 500 bin lira ödül

Bu arada, KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı ödülleri, kuluçka ve ön kuluçka olmak üzere iki kategoride verilirken, birinci olan girişimciye, 350 bin lira, ikinci olan girişimciye 250 bin lira üçüncü olana ise 150 bin lira para ödülü verildi.

Böylelikle toplamda 6 projeye 1 milyon 500 bin liralık ödül verilmiş oldu.