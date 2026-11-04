Kaçkar, Türkiye'den tek destinasyon olarak 2026 Destinasyon Deneyimi Ödülü'nü aldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Kaçkarlar'ın Good Travel Alliance 2026 Destinasyon Deneyimi Ödülü'ne layık görülmesinin bölge ekonomisine kalıcı kazanımları olacağını söyledi.

Rize ve Artvin valiliklerinin himayesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) koordinasyonunda yürütülen Discover Kaçkar Projesi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Kaçkar bölgesi, Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Green Destinations Uluslararası Konferansı'nda Good Travel Alliance 2026 Destinasyon Deneyimi Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl beş ülkeden yedi destinasyona verilen ödülü Türkiye'den almaya hak kazanan tek destinasyon Kaçkar bölgesi oldu.

"Rize ve Artvin'i ortak bir turizm vizyonunda buluşturduk"

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Discover Kaçkar Projesi ile bölgenin turizm potansiyelini bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Akpınar, "Rize ve Artvin, sahip oldukları doğal güzellikleri, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle ülkemizin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır. Discover Kaçkar Projesi ile bu iki ilimizin sahip olduğu değerleri ortak bir destinasyon kimliği altında buluşturmayı amaçladık. Sayın valilerimizin himayelerinde ilgili kurumlarımız ve sektör temsilcilerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

Son iki yıldır yürütülen çalışmalarla turizmin dört mevsime yayılmasını, ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesini ve turizmden elde edilen ekonomik faydanın bölge halkına daha fazla yansıtılmasını esas aldıklarını belirten Akpınar, sürdürülebilir turizm anlayışının bölgenin gelecek vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Uluslararası ödül, sahada yürüttüğümüz çalışmaların somut bir göstergesidir"

Kaçkar bölgesinin ödüle uzanan değerlendirme sürecine de değinen Akpınar, Good Travel Alliance ve Green Destinations ile 10 Haziran 2026 tarihinde başlatılan iş birliğinin önemli bir aşama olduğunu belirtti. Akpınar, değerlendirme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Good Travel Alliance ve Green Destinations ile kurduğumuz iş birliği kapsamında Kaçkar bölgesinin sürdürülebilir turizm performansı, uluslararası standartlar doğrultusunda 41 ayrı kriter üzerinden değerlendirildi. Doğal ve kültürel mirasın korunmasından yerel ekonomiye katkıya, istihdamdan ziyaretçi deneyimine kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen değerlendirmeler bağımsız uzmanlar tarafından doğrulandı. Bölgemizin yüzde 60 performans eşiğini aşarak bu ödüle layık görülmesi, yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası standartlar bakımından da olumlu sonuç verdiğini göstermektedir."

Akpınar, ödülün yalnızca bir tanıtım başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, destinasyon yönetiminde sürdürülebilirliğin ve ölçülebilir performansın esas alındığı bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti.

"Turizmi dört mevsime yayarken yerel ekonomiyi de güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Discover Kaçkar Projesi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Akpınar, bölgenin doğa, macera ve spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu doğrultuda yürüyüş ve bisiklet rotalarının kayıt altına alındığını, çok dilli discoverkackar.com destinasyon portalının hayata geçirildiğini, turizm işletmelerine yönelik teknik destek programları uygulandığını ve uluslararası organizasyonlarla bölgenin tanıtımının güçlendirildiğini aktaran Akpınar, "Kaçkar by UTMB gibi uluslararası organizasyonlar, bölgemizin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak bizim için esas olan, bu organizasyonların bölgeye yalnızca ziyaretçi kazandırması değil, aynı zamanda kalıcı ekonomik ve sosyal fayda üretmesidir. Yerel üreticilerimizin, kadın kooperatiflerimizin, konaklama tesislerimizin ve turizm işletmelerimizin bu süreçten daha fazla yararlanmasını önemsiyoruz. Turizmin yılın belirli dönemleriyle sınırlı kalmadığı, bölge halkının doğrudan fayda sağladığı sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaçkarlar'ın dünya turizm pazarındaki görünürlüğü artacak"

Good Travel Alliance ile gerçekleştirilen iş birliğinin bölge turizmine sağlayacağı katkılara da dikkat çeken Akpınar, uluslararası belgelendirme ve tanıtım süreçlerinin turizm işletmeleri açısından yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti. Bu kapsamda Rize ve Artvin'deki konaklama tesisleri ile deneyim sağlayıcılarının DOKA desteğiyle uluslararası sürdürülebilirlik belgesi olan Good Travel Seal sürecine dahil edildiğini belirten Akpınar, "Good Travel Alliance ile geliştirdiğimiz iş birliği sayesinde bölgemizdeki turizm işletmelerinin, konaklama tesislerinin ve yerel deneyimlerin uluslararası standartlar doğrultusunda gelişmesini hedefliyoruz. Bunun yanında Amadeus, Outdooractive, Google Seyahat ve uluslararası seyahat sektörü ortakları üzerinden Kaçkar bölgesinin dünya turizm pazarlarındaki görünürlüğünün artırılması mümkün olacaktır. Bu sürecin bölgemize gelen nitelikli ziyaretçi sayısına, konaklama sürelerine ve turizm gelirlerine olumlu katkılar sunmasını bekliyoruz" dedi.

"Önceliğimiz, bu başarıyı kalıcı ve ölçülebilir kazanımlara dönüştürmek"

Uluslararası ödülün ardından çalışmaların daha da geliştirilerek sürdürüleceğini belirten Akpınar, sözlerini şu sözlerle tamamladı:

"Kaçkar bölgesinin uluslararası düzeyde böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi, Rize ve Artvin valiliklerimizin liderliğinde kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, turizm sektörümüzün, yerel üreticilerimizin ve bölge halkımızın ortak emeğinin sonucudur. Bizim için asıl başarı, elde ettiğimiz bu uluslararası tanınırlığı bölge ekonomisine, istihdama ve bölge halkının refahına kalıcı biçimde yansıtabilmektir. Önümüzdeki dönemde turizm işletmelerimizin uluslararası rekabet gücünü artırmaya, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak turizm potansiyelini geliştirmeye ve sürdürülebilir destinasyon yönetimini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan başta Rize ve Artvin Valiliklerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza, sektör temsilcilerimize ve bölge halkımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaçkar deneyimi uluslararası konferansta anlatıldı

Slovenya'da gerçekleştirilen Green Destinations Uluslararası Konferansı'nda Discover Kaçkar Projesi, Proje Direktörü Ceylan Şensoy ve DOKA Uzmanı Elifnaz Akdeniz tarafından temsil edildi. Konferans kapsamında düzenlenen "Destinasyon Deneyimi ve Etkisinin İyileştirilmesi" oturumuna davetli konuşmacı olarak katılan Ceylan Şensoy, "Destinasyonu Yaşayan Bir Sistem Olarak Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumuyla Kaçkar bölgesinde yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sunumda uluslararası organizasyonların bölgede oluşturduğu kalıcı yerel kapasiteye ve 2025 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın liderliğinde kamu kurumlarının ortaya koyduğu koordinasyon ve dayanışmaya da değinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı