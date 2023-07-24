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Kabine toplantısı başladı! Masada milyonları ilgilendiren konu başlıkları var

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı başladı. Ana gündem maddelerinin ekonomi ağırlıklı olduğu toplantıda, ÖTV düzenlemesi sonrası piyasadaki son durum, memurların toplu sözleşmesi ve enflasyonla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'yi topladı. Beştepe'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda ekonomi ağırlıklı konuların ele alınması bekleniyor.

Körfez ziyareti sonrası ilk kabine toplantısında, imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ele alınacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Ötv düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede görüşülmesi beklenen diğer başlıklar arasında.

Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları da ele alınacak. 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kabine Memur ÖTV Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Nevzat Grgn:

Ne açıklama yaparsa yapsın,ben gariban bir vatandaş olarak benim yararima olan bir şey yoktur. Bu kadar zam furyası ile gelde kafayı yeme.

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Muhittin Cem:

Hiç birşey çıkmaz boşuna umutlanmayın

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Kasım Öksüz:

REİSİM İSTANBUL'U GERİ ALIN, MAHVOLDUK BUNLARIN YÖNETİMİNDE. PARAMIZI PUL ETTİLER, EKMEK OLDU 8 TL, SÜT OLDU 40 TL.. ULAŞIMLAR ÇÖKTÜ 1 KM YOL OLDU 10 DAKİKA. YAZIK BİZE.

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