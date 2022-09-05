Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların gözü masadaki 2 önemli konu başlığında

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Zirvenin en önemli gündem maddeleri 13 Eylül'de lansmanı yapılacak dar gelirliye sosyal konut projesi ve memurlara ödenecek promosyon olarak göze çarparken, dar gelirlilerin icralık borçlarının silinmesi, enflasyonla mücadele ve Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizleri de masadaki başlıklar arasında.

Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Bugün gerçekleşecek zirvede masaya dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımlar, memur promosyonu ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların gelmesi bekleniyor.

ZİRVE EKONOMİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Kabine'nin en önemli gündem başlığı ekonomi. Kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi adımı sonrası atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede uygulanacak yeni kararlar kabinede görüşülecek. 13 Eylül'de lansmanı yapılacak dar gelirliye sosyal konut projesindeki son aşama da toplantıda değerlendirilecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

BORÇLARIN SİLİNMESİNDE ÖNE ÇIKAN TARİH

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

MEMURLARA ÖDENECEK PROMOSYON

Toplantıda memurların bazı beklenti ve talepleri de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşmesinde sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu değerlendirildi. Kamuda farklı kurumlara farklı şekilde ödenen promosyonların hem artırılması hem de merkezi bir düzenleme yapılması talep ediliyor. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklardan olacak.

EĞİTİM KONUSU DA MASADA

Okullar da 12 Eylül'de açılacak. Hem yeni eğitim yılı hazırlıkları hem de öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneği konusu da Kabine'nin gündeminde.

EKONOMİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

YUNANİSTAN'IN TÜRK JETLERİNE TACİZİ

Yunanistan son 2 haftada Türk jetlerini 3 kez taciz etti. Son taciz ise S300 hava savunma füzeleriyle gerçekleşti. Türkiye bu tacizleri NATO'ya taşırken, NATO'nun atacağı adımları beklemeye başladı. Toplantıda Yunanistan ile yaşanan bu süreç de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

ERDOĞAN KRİTİK TOPLANTILARA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı diplomasi trafiği de yoğun. Erdoğan bu hafta Balkanlarda olacak. Ayrıca bu ay hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem de Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bu ziyaretler de kabinede değerlendirilecek başlıklardan.