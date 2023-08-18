Joseph Schulte adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'na girdi

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'na girmesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından refakat altına alındı.

Odesa Limanı'ndan ayrılan Joseph Schulte adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'na girmesiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce refakat altına alındı.

Rusya- Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'na kuzeyden girerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-6 römorkörüyle bugün sabah saat 06.10'da refakat altına alındı. Öğrenilen bilgiye göre, yük gemisine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kılavuz kaptanı ile kılavuzluk hizmeti de verildi. Söz konusu gemi, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı demirleme sahasında demirlendi.

Hong Kong bayraklı yük gemisi, 2 bin 114 adet konteyner taşıyor. Söz konusu gemi, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan ayrılmasından sonra 16 Temmuz'dan bu yana Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi olma özelliği taşıyor. Tahıl Koridoru'na tabi olan gemiler 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Odessa Limanı'ndan ayrılabilmiş ancak söz konusu Joseph Schulte gemisi, tahıl ürünleri taşımadığından dolayı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ayrılamamıştı. - ANKARA