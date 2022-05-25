İZTO, İzmir tulum peynirinin coğrafi işaret tescil belgesini aldı - Haberler

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir tulum peyniri için aldıkları coğrafi işaretin tescil belgesini teslim aldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ürünlerin standardının korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşınması, ürünlerin katma değerlerinin artırılması bakımından coğrafi işaret tescil çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi.

İzmir Ticaret Odası Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantı öncesinde İZTO tarafından coğrafi işareti alınan İzmir Tulum Peyniri Lansmanı ve belge takdim töreni yapıldı. Törende İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, coğrafi işaret tescil belgesini teslim aldı.

"Ülkemizin bu okumayı doğru yapmasının gelecekteki konumunu güçlendireceğine inanıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Mahmut Özgener, 90'lı yıllarda başlayan ve 2000'li yılların ilk yarısında yaşanan globalleşme akımının 2008 küresel krizi itibariyle gerilemeye başladığını ve bu zamana kadar birçok sorun yaşandığına dikkat çekerek, globalleşmenin içinde bulunduğu tıkanmanın etkilerini bugün deneyimlediklerini söyledi. Mahmut Özgener, "Güncel sorunlarımızın sebeplerini iyi anlayarak globalleşmenin gideceği yönü iyi kestirip ülkemizin gelecek stratejik politikalarını iyi konumlandırmalıyız. Ülkemizin bu okumayı doğru yapmasının geleceğin dünyasında bulunacağımız konumu güçlendireceğine inanıyoruz. Şu an enflasyona ve artan eşitsizliğe yeterince tepki veremiyoruz. Genelde kaynakların yerini değiştirerek geçici çözümler bulmayı deniyoruz. Ülkemizin politika tepkisinin, enflasyonu hızlıca aşağıya düşürmek olması gerektiğini uzun süredir vurguluyoruz. Globalleşmenin oluşturduğu kırılım, mutlaka önceliklendirme yapılarak değerlendirilmeli. Konunun önemi nedeniyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, öncelikli çözüm yolumuz enflasyonla mücadele olmalı ve enflasyondaki yangın söndürülmelidir. Enflasyon konusundaki yaklaşımımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Çözüm paketlerinin inşaat sektörüne can suyu olmasını diliyoruz"

Mahmut Özgener, oda bünyesinde en çok üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve malzeme fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Üyelerimiz kredi olanaklarının arttırılmasını talep ediyordu. Bu talebe yönelik, Cumhurbaşkanımız 9 Mayıs'ta yeni finansman paketlerini açıkladı. Paket ile küçük ölçekli müteahhitlere, şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandırılacak. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak. Ayrıca ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri sağlanacak. Çözüm paketlerinin inşaat sektörüne can suyu olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Özgener, Avrupa Birliği'nin uyguladığı ek vergiler ve kotalar sebebiyle çelik sektöründe olumsuzluklar yaşandığını ve Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı başlattığı davada verdiği mücadele sonucu AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin ticaret kurallarına aykırı çıktığını ifade ederek, kararın uygulanmaya başlamasıyla beraber kayıpların telafi edileceğini umut ettiklerini söyledi.

"Coğrafi işaret tescil çalışmalarını çok önemsiyoruz"

Son olarak coğrafi işaret tescil belgesi alınan İzmir Tulum Peyniri hakkında da konuşan Özgener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü ile birlikte yürüttüğümüz çalışma neticesinde, İzmir tulum peynirinin standardı tescillenmiş oldu. İzmir tulum peyniri coğrafi işaret tescilimiz ile birlikte Odamızın sahip olduğu coğrafi işaret sayısı 5 olurken, kentimizin coğrafi işaret sayısı da böylece 33'e yükseldi. Bununla birlikte, kentimizdeki mutfak kültürünü yansıtan yemekler başta olmak üzere kentimiz ile özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili alınması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Ürünlerin standardının korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşınması, ürünlerin katma değerinin artırılması bakımından coğrafi işaret tescil çalışmalarını çok önemsiyoruz. Organizasyonlara da katılım sağlayarak coğrafi işaret tescili almış ürünlerin tanıtımı, coğrafi işaret bilincinin oluşturulması ve ürünlerin ekonomik değerinin arttırılmasına katkıda bulunuyoruz." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi