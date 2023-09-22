İzmit Belediyesi Alternatif Ürünler Bahçesi'nde Aronya Hasat Şenliği

İzmit Belediyesi Alternatif Ürünler Bahçesi'nde gerçekleşen süper meyve aronyanın hasat şenliğinde konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet , "Belki de yıllar sonra İzmit, aronyanın vatanı haline gelir" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in üretim projeleri arasında yer alan aronyanın hasadı gerçekleştirildi. Emirhan Köyü'nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi'nde gerçekleşen hasat şenliğine, Başkan Hürriyet'in yanı sıra Kocaeli Ziraat Odası Meclis Başkanı Hasan Aktay, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Emirhan Mahalle Muhtarı Turan Aslan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"TOPRAKLARIMIZ ÇOK VERİMLİ"

İzmit'i aronyanın vatanı haline getirmek istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Hürriyet, şöyle devam etti:

"Aronya Bahçemizdeki hasat şenliğini hep birlikte kutlamak istedik. Aronya meyvesini önemsiyoruz. Bu kente alternatif bir ürün olması için yaklaşık üç yıldır çabalıyoruz. Süper meyve olarak adlandırılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyip birçok üründen daha fazla antioksidan değeri taşıyan aronya, bu bölgenin havasına, suyuna çok uygun. Çiftçilere alternatif bir ürün. 3 yıl önce bu ürünün ekimini yaptık. Normalde bu ürünün meyve vermesi 5 seneyi buluyor. Ama topraklarımız o kadar verimli ki, 2 yılda hasat yapabildik. Bu sene hasat şenliğini halkımız ile yapalım istedik. Belki de yıllar sonra İzmit, aronyanın vatanı haline gelir.

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARDEŞLİK HİKAYESİ YAZDIK"

Kasım 2020'de 4500 m² alana 500 adet aronya fidanını dikip, şehrimizin toprağını bu müthiş meyveyle tanıştırdık. Ardından, adaptasyon çalışmalarımız kapsamında 2021 yılında 100 adet daha farklı yaş ve cinslerden aronya fidanını toprakla buluşturduk. Görüyoruz ki bu topraklar aronyayı bağrına basmış, birlikte büyümüşler, birlikte yeşermişler. Eylül 2022'deki ilk hasadımızda, bu toprakların ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gördük. Yaklaşık bir ton ürünle başladığımız bu yolculukta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden değerli dostlarımızın da desteğiyle, bir kardeşlik hikayesi yazdık. Antalya'da örnek bir bahçe oluşturduk ve birlikte, bu değerli projeyi daha da büyüttük.

"SOSYAL TESİSLERİMİZDE DE SATIŞA SUNACAĞIZ"

Gurur duyuyorum ki iki yıl boyunca, 18 çiftçimize toplamda 200'er adet fideyi hibe olarak verdik, böylece onlar da aronyanın mucizevi dünyasına adım atmış oldu. Katma değeri yüksek ürünleri bu topraklarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bizler İzmit olarak, topraklarımızın, çiftçilerimizin ve bu değerli projemizin arkasındayız ve büyümesini sağlamak için elimizden geleni de yapacağız. Bu yılki hasat şenliğimizde 1500 kg'lık rekolte beklentisiyle, emeği geçen herkesin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu sene geçen seneden daha fazla ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Kalanını da sosyal tesislerimizde satışa sunacağız.

"ARONYA BAHÇEMİZ KENTİMİZE DEĞER KATSIN"

Bu başarı hikayesinin parçası olan, Antalya Büyükşehir Belediyesinden öncü çiftçilerimize ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimize ve elbette bu topraklara emek veren tüm çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelin, bugün bu bereketi birlikte kutlayalım, geleceğe olan umutlarımızı birlikte yeşertelim. Bir kez daha gördük ki, birlikte olduğumuzda bereket de başarı da artıyor. İzmit'in topraklarına, İzmit'in emekçilerine güveniyor, hep birlikte daha nice bereketli hasatlara ulaşmayı diliyorum. Aronya bahçemiz kentimize değer katsın. Yıllar sonra bu ürün bu kentte merkezi üretim haline gelecek."

MUHTARDAN BAŞKAN HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Başkan Hürriyet'in ardından söz alan Emirhan Mahalle Muhtarı Turan Aslan ise "Bu zamana kadar babadan gördüğümüz ürünleri ekiyorduk. Değişik ve farklı ürünler de denemek istiyorduk. Bizi bu konuda İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet teşvik etti. Aronya bahçesinin köyümüzün tanıtımı içinde büyük katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.