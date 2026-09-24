İzmir Ticaret Odası Norveç'le su ürünleri anlaşması imzaladı, anlaşma sayısı 137 oldu

İzmir ile Norveç arasındaki 2 bin 700 kilometrelik mesafe, su ürünleri sektöründe kurulacak yeni iş birlikleriyle kısalıyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO), su ürünleri ve akuakültür alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden Norveç ile "mavi" ortaklığın ilk adımını attı. Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan iş birliği anlaşması ile sürdürülebilir balıkçılıktan yapay zeka ve dijital teknolojilere, soğuk zincir ve lojistikten katma değerli üretime kadar birçok alanda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. İZTO'nun uluslararası ticari iş birliği anlaşmalarının sayısını 137'ye yükselten protokol, İzmir'in üretim ve ihracat gücü ile Norveç'in su ürünlerindeki bilgi birikimi ve teknolojik deneyimini aynı zeminde buluşturacak.

Ticaret köprüsü

İzmir Ticaret Odası, Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ağırladı. Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi üyelerinin katıldığı toplantı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen'in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Norveç balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sunduğu fırsatlar, Odamız projeleri ve İzmir balıkçılık sektörüne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Çakan: "İş birliğimiz önemli fırsatlar oluşturacak"

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Norveç'in su ürünleri alanındaki bilgi birikimi ve teknolojik yetkinliği ile İzmir'in üretim ve ihracat kapasitesinin birbirini tamamlayan önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sürdürülebilir biçimde gelişmesinin, sektörün tüm paydaşlarının ortak katkısıyla mümkün olduğuna değinen Çakan, İzmir Ticaret Odası'nın paydaşı olduğu İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi'nin ilgili alanda iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığına değindi.

Çakan sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle sürdürülebilir yetiştiricilik, balık sağlığı, dijital izleme sistemleri ve yeni üretim teknolojileri alanlarında geliştirilecek ortak çalışmaların her iki taraf için de önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Bugün imzaladığımız İş Birliği Anlaşması'nın, iki ülke iş dünyası arasındaki bilgi ve bağlantı paylaşımını güçlendirmesine ve yeni iş ortaklıklarının kurulmasına zemin hazırlamasını bekliyoruz"

Larsen: "Diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü"

Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen, Türkiye ile Norveç arasındaki ekonomik ilişkiler kapsamında JETCO Anlaşması'na (Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi) dikkat çekerken, 2026 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu vurguladı. Özellikle su ürünleri ve akuakültür alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Larsen, İzmir Ticaret Odası ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan İş Birliği Anlaşmasının, söz konusu alanlardaki mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Gaarder: "İzmir fahri konsolosluğunun yeniden faaliyete geçmesi ilişkileri geliştirecek"

Toplantıya katılan Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Norveç ile İzmir arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, özellikle su ürünleri ve akuakültür alanında sektörel iş birliklerinin ve karşılıklı temasların artırılmasının yeni iş fırsatları oluşturacağını ifade etti. Gaarder ayrıca,Norveç İzmir Fahri Konsolosluğu'nun yeniden faaliyete geçecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Norveç ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ticari anlaşma sayısı 137'ye yükseldi

Konuşmaların ardından, İzmir Ticaret Odası ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasında kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla İş Birliği Anlaşması imzalandı. İmzalanan protokol ile İzmir Ticaret Odası'nın ticari anlaşma sayısı 137'ye yükseldi.

Anlaşma ile neler olacak?

İki ülkenin sektör temsilcileri "Sürdürülebilir Balıkçılık Üzerine Çalışma Grupları" kurulacak. Çalışma grupları aracılığıyla sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı, balıkçıların yapay zeka ve dijital teknolojilerden daha fazla yararlanmasını sağlayacak ortak projeler, soğuk zincir, depolama, lojistik ve balığın pazarlanması alanlarında ortak çalışmalar, balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, balıkçıların mesleki eğitimleri ve gençlerin sektöre kazandırılması, kadınların kooperatiflerde ve su ürünleri ekonomisinde daha etkin rol almasını sağlayacak modeller, İzmir ve Norveç arasında karşılıklı teknik ziyaretler, eğitim programları ve kooperatif değişim programları, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlara yönelik ortak proje geliştirilmesi gibi alanlarda somut çalışmalar yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı