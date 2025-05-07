İzmir'de SENTRUM Uygulama Merkezi açıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki tarihi köy Birgi'de Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Modeli (SENTRUM) Uygulama Merkezi açıldı. Enerji verimliliğine dayalı altyapı çalışmaları ve üretim temelli faaliyetlerin hayata geçirildiği proje kapsamında, son bir yılda kadınlara yönelik gastronomi atölyeleri gibi el üretimi ve yaratıcılık temelli çalışmalar yapıldı. Yerel işletmelere ise sürdürülebilirlik ve afet farkındalığı konularında kapasite geliştirme eğitimleri verildi.

Enerjisa Enerji ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde başlayan ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle güçlenen SENTRUM Projesi'nin Uygulama Merkezi açılışı İzmir'in tarihi Birgi köyünde yapıldı. SENTRUM Birgi Uygulama Merkezi'nin açılış törenine Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer ile çok sayıda vatandaş katıldı. TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu da tören için bir video mesaj gönderdi. Törende, projenin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri değerlendirilirken, bugüne dek yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Yerel kalkınmayı destekleyen SENTRUM Projesi kapsamında sürdürülebilir dönüşümün sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların merkez üssünün ise köyde yeni açılan uygulama merkezi olacağı belirtildi.

'1000 KİŞİ 21 FARKLI EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI'

Sabancı Üniversitesi, HiltonSA Otelleri ve Sabancı Vakfı'nın destekçi; Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi'nin ise yerel ortak olarak yer aldığı SENTRUM Projesi kapsamında Birgi'de başlatılan sürdürülebilir turizm çalışmalarına uygulama merkezinde yön verileceği, bu merkezle birlikte bölgede yerel miras odağında yürütülen tüm yeşil dönüşüm çalışmalarının daha kalıcı, daha erişilebilir ve daha görünür hale geleceği bildirildi. Proje kapsamında son bir yılda yerel değerleri ön plana çıkaracak eğitim programları ve atölyeler düzenlendi. Turizm işletmelerinin temsilcileri, kadınlar, gençler ve çocuklardan oluşan toplam 1000 kişi 21 farklı eğitim programına katıldı. Yerel aktörlerle birlikte sürdürülebilir turizm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve küresel standartlara uyum başlıklarında kapsamlı toplantılar düzenlendi.

'BİRGİ'Yİ SEÇTİK'

Uygulama Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Enerjisa Enerji olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük ederken, 'Daha İyi Bir Gelecek' hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmaları ile tüm dünyaya örnek olmak istediklerini kaydetti. SENTRUM Projesi ile daha önce Ayvalık Küçükköy'de bir merkez açtıklarını anlatan Pınar, Birgi'yi turizmin dört mevsime yayıldığı, sürdürülebilir 'yeşil destinasyon' haline getirirken, aynı zamanda bu alanda tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılında proje paydaşları grubu oluşturduk. Amacımız yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bulunduğumuz bölgede topluma, gençlere, çocuklara, kadınlara fayda sağlayabildiğimiz sosyal faaliyetler sağlayabileceğimiz bir projenin içeriğini oluşturmaktı. Özellikle Küçükköy'de bunu deneyimleyip sonucunu başarıyla tamamladığımız projeyi burada uygulamaya geçirdik. Kendi içerisinde son 3000 yıllık tarihi olan, yeşil destinasyona uygun UNICEF'in de en iyi turizm köylerinden bir tanesi olması nedeniyle Birgi'yi seçtik."

'DOĞAYI KORUYAN BİR PROJENİN İÇERİSİNDE OLDUK'

Gençler ve çocuklar için 'Enerjimi Koruyorum Projesi' ile gastronomi ve enerji verimliliği konularında atölyeler yaptıklarını dile getiren Pınar, "Sürdürülebilir ölçekli tekrarlanabilir bir proje olmasını, ülkemizin diğer bölgelerinde buna benzeyen mekanlarımızda, köylerimizde devam ettirilmesini planlıyoruz. Son 20 yıla baktığımızda ülkemizin turizmden gelirleri yaklaşık 850 milyar dolar. Enerji ithalatına harcadığımız tutar ise 980 milyar dolar. Ekonomik verimliliği pozitife getirebilecek bir projenin başlangıcını yapmış olmak, farkındalık yaratmak ve fayda sağlamak bizim için en önemlisi. Çevreyi, insanı yaşayan her şeyi, doğayı koruyan bir projenin içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

'AİLE DOSTU ZİYARETÇİ HİZMETLERİ'

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino yaptığı konuşmada, "UNDP olarak turizm alanında yeni bir yaklaşımı savunuyoruz; sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir yaklaşım. SENTRUM Projesi bu vizyonu somutlaştırıyor, yerel topluluklar için sürdürülebilir ve yaşanabilir destinasyonlar inşa etmeyi amaçlıyor. Bugün açılan yeni merkez, toplum eğitimleri, atölyeler, aile dostu ziyaretçi hizmetleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine ev sahipliği yapacak. Birgi, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerel turizmin gelişimine nasıl entegre edilebileceğini göstererek, tanınmış bir yeşil destinasyon olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor" açıklamalarında bulundu.

'BİRGİ DAHA İLERİ YERLERE TAŞINACAK'

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise "Birgimiz 3000 yıllık tarihi barındırdığı, kültürel turizm ve tarihsel değerleri ile ülkemizin ve dünyanın önemli beldelerinden birisi. 1996 yılından beri koruma altında olan bir beldemiz. Valiliğimiz, Kültür Turizm Bakanlığımız, Kaymakamlığımız, Ödemiş Belediyesi ve Birgi aşığı vatandaşlarımızın destekleri ile Birgi bugünlere geldi. Bu proje Birgi'nin daha ileri yerlere taşınması konusunda önemli bir adım olacaktır. Yaklaşık 1 yıldır kadınlarımız, usta öğreticilerimiz ve hemşerilerimizle birlikte güzel faaliyetler yaptık. Ülkemizdeki tüm turizm ve doğa severleri Birgimize bekliyoruz" diye konuştu.

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer de projenin Birgi'nin turizmde hak ettiği değeri daha fazla görmesine ve yerel esnafa katkı sağlamasına vesile olmasını umduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve eğitime katılanlara plaketleri takdim edildi.