İzmir'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında İzmir'de 5 bin 168 olan konut satışı, 2025 yılı Şubat ayında yüzde 33,5 artarak 6 bin 899'a yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak kaydedildi.

2024 yılı Şubat ayında İzmir'de 5 bin 168 olan konut satışı, 2025 yılı Şubat ayında yüzde 33,5 artarak 6 bin 899'a yükseldi. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 artarak bin 858'e ulaştı. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,9 oldu.

İzmir'de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 artarak 5 bin 41 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,1'i buldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 gibi dikkat çekici bir artışla bin 267'ye yükseldi. Şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 18,4'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'de Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 27 oldu. Ülkemizde ise yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457'ye geriledi. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında Buca ilk sırada

İzmir'de 2025 yılı Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 788 konut satılırken, Buca'yı 738 konut satışı ile Menemen, 638 konut satışı ile Karşıyaka, 574 konut satışı ile Torbalı, 469 konut satışı ile Çiğli, 441 konut satışı ile Bornova, 416 konut satışı ile Karabağlar, 366 konut satışı ile Konak, 287 konut satışı ile Bayraklı ve 219 konut satışı ile Seferihisar takip etti. - İZMİR