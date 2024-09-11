İzmir'de düzenlenen Logistech Fuarı kapılarını açtı

İzmir'de düzenlenen Logistech 3. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 145 katılımcı firma ile kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılarak konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin kalkınmasında en dinamik sektörlerden birisi olan lojistik sektörünün ülkedeki en önemli buluşma noktalarından birinin de Logistech Fuarı olduğunu belirtti.

Fuarda 7 ülkeden 145 katılımcının yer aldığını ifade eden Tugay, ziyaretçi ülke sayısının ise 25'e ulaştığını, fuarın yıldan yıla büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.

E-ticaret genişledikçe lojistik hizmetlere talebin arttığını vurgulayan Tugay, şöyle devam etti:

"Türkiye lojistik sektörü 100 milyar dolar pazar büyüklüğüyle küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay alıyor ve dünyada 11. sırada yer alıyor. ve bu pay her yıl artıyor. Ülkemiz Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksi sıralamasında 2018 yılında 47. sırada yer alırken 2023 yılında 38. sıraya yükseldi. Hedef 2028'de 25. sıraya yükselmek."

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da limanların, lojistik ağının bel kemiği olduğunu, deniz ve kara yolu taşımacılığı arasındaki entegrasyonu sağlamak üzere projeler yürütüldüğünü ifade etti.

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle deniz ve kara taşımacılığı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlanarak lojistik süreçlerin daha verimli hale getirildiğini dile getiren Kıran, "Gemi inşa sanayinden deniz taşımacılığına, liman işletmeciliğine her alanda Türkiye'nin denizci ülkeler arasında ulaşması için üzerimize düşen görevleri azim ve şevkle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğin de uluslararası ticaretteki rolümüzü daha da güçlendirerek rekabetçiliğimizi kuvvetlendirecek fırsatların çıkmasına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk'ün de konuşma yaptığı tören sonrası protokol üyeleri, stantları gezdi.

Fuar, 13 Eylül'e kadar açık kalacak.