EGİAD ve ESİAD iş birliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde dijital dönüşümün önemi ve yapay zeka ele alındı

EGİAD ve ESİAD iş birliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde dijital dönüşümün önemi, sunduğu fırsatlar ve verimlilik artışı, özellikle yapay zeka gibi konular ele alındı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından ortak düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleşti. "Yapay Zeka ile Akıllı Yarınlar" sloganıyla yapılan ve dijital dönüşümün önemi, sunduğu fırsatlar ve verimlilik artışı, özellikle yapay zeka gibi konular ele alındığı zirveye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci katılım göstererek açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

Vali Elban: "Dijital dönüşüme mecbur olduğumuzu hepimiz biliyoruz"

İzmir Valisi Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, öncelikle insanları dijital dönüşüm çerçevesinde dönüştürmek gerektiğini söyledi. Vali Elban, "Dijital dönüşüme mecbur olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ülke olarak, işletmeler olarak mecbur olduğumuzu biliyoruz. Bu dönüşümü sağlayamazsak rekabet, verimlilik şansını yakalayamayacağız. Sonuçta işletmemiz yok olmakla karşı karşıya kalacak. Ülke olarak henüz endüstri devriminde 2 buçuğu geçemedik. Bu yarışta da geri kalmamalıyız. Dijital dönüşümde asıl konuşmamız gereken konuların başında insan geliyor. Dijital dönüşümü konuşurken, nesnelerin interneti, veri analizi ve benzeri birçok konudan söz ediyoruz. İnsan dönüşümü, dijital dönüşümün en önemli parçası. İnsanlarımızı dijital dönüşüm çerçevesinde dönüştürmemiz gerekiyor. İnsanımızın dijital dönüşümünü sağlayamazsak, bu alana hazırlayıp yetiştiremezsek, dijital dönüşümde yaptığımız çalışmalar yarım, eksik kalacak. Dijital dönüşümün, insan dönüşümü ile birlikte tüm kurum işletmelerde bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak, kurum, işletme, üniversite, STK'ların birbirinden ayrı şeyler yaptığı ama ülkenin ortak amacına hizmet edemeyecek. Eğer insan dönüşümünü başaramazsak, tıpkı endüstri devrimi ve diğer dönüşümlerde olduğu gibi ilerleme şansımız yok. Paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Başta insan kaynağımızın doğru planlanması yetiştirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yelkenbiçer: "Gençler yapay zekaya hazır"

Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 7 sene sonra 2 kurum bir araya gelerek teknolojide ve sanayide dönüşümü konuştukları için heyecanlı olduklarını söyledi. Yelkenbiçer, "Özellikle yapay zekanın son dönemdeki adaptasyonu ile iş dünyasında neler yapılır diye tartışacağız. Yapay zekaya gençler hazır ancak bizler hazır değiliz. Dolayısıyla gençlerin teknolojileri hızlı adapte olabilmelerinden iş dünyasının istifade etmesi gerekiyor. Bu anlamda iş gücümüzün de teknoloji olarak değişmesi gerekiyor. Gençler bu anlamda bir itici güç olabilir. Öte yandan da belli eğitim ve eğitimini aksatmış ya da iş gücünden uzaklaşmış gençlerimizle ilgili de önümüzdeki dönemde bir hazırlık içerisindeyiz. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere özel bir rapor hazırlayacağız. Böylelikle gençlerin hangi yetkinliklerle donatılırsa istihdam edilebileceğini ve çağımıza adaptasyonu sağlayabileceğini ve şirketlerimizde dönüşümde öncü olabileceğini bizlere öğretecek" dedi.

"Raporlarla çözüm önerimiz olacak"

Zirve sonunda oluşturacakları bir rapor ile çözüm önerisi sunacaklarını aktaran Yelkenbiçer, "Yüzde 27 oranında gençlerimiz ne istihdamda ne de eğitimde bulunuyorlar. OECD ülkeler arasında zirvedeyiz. Bu durumu önümüzdeki dönemde bir tehlike olarak görüyoruz. Bu sebeple zirvenin çıktıları ve devamında raporlarla da bir çözüm önerimiz olacak. Mutlaka dönüşeceğiz ama dönüşürken lider kolumda mı olacağız? Bu cevap belirleyici olacak" sözlerine yer verdi.

Zorlu: "Zirvemizi çok önemli buluyorum"

Zirvede yaptığı açıklamada 7 yıl önce EGİAD ile ESİAD birliğiyle sanayide dönüşüm 4.0 etkinliği yaptıklarını hatırlatan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, bu zirveyi çok önemli bulduğunu dile getirdi. Zorlu, "2024'e geldiğimizde özellikle yaşadığınız pandemiden sonrasında ve sınamalarla beraber teknolojideki gelişimin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Bizler de kendi içimizde baktık. 2017'de neredeydik 2024'e giderken nereye doğru gidiyoruz? Dünya nereye doğru gidiyor? Nelere ihtiyaç var? diye bu soruları kendimize sormaya başladık. Dernek olarak hem dijital yeşil dönüşümü ve bunun getirdiği toplumsal dönüşümüyle ilgili konularda çalışma yaparken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için rekabet gücümüzün yükseltilmesi adını da çalışmalar yapıyoruz. Buradaki en önemli etmenlerden bir tanesi Türkiye'nin dünya ticaretini aldığı yüzde 1'lik oranı yukarıya doğru çıkarmak. Bunun da en önemli aşamalarından bir tanesi öncelikle verimliliği attırmak, teknolojik ve inovatif alanlara kayaraktan yaptığımız işlerin süreçlerini iyileştirmek. Nasıl daha farklı şeyler üretebiliriz? diye hep kafa yorduğumuz alanlar bunlar. Tabi ki dijital dönüşüm bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Zirvemizi çok önemli buluyorum ve bunun da sürekli bitmeyen bir çaba ve gelişim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR