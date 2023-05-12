İZELMAN ve İZENERJİ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'de, uzlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üç gün sonra hep beraber halkın iktidarını kuracağız. Hırsızlarla, haramilerle işimiz olmayacak artık. Kimse hakkımızı alamayacak" dedi.

Kültürpark içerisinde gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, milletvekili adayları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

"ÜÇ GÜN SONRA HEP BERABER HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün bizim bayramımız çünkü yaklaşık 17-18 bin işçimizi aileleriyle birlikte yüz bin kişiyi ilgilendiriyor. Ama bu aynı zamanda bir bayram provası çünkü üç gün sonra 83 milyon için bayram kutlayacağız, baharları kucaklayacağız hep beraber büyük bir bayramı kutlayacağız. Gerçekten ben çok şanslıyım çünkü göreve geldiğimden beri asla bana kendimi patron gibi hissettirmediniz. Bir yoldaş gibi hissettirdiniz, ben de kendimi şanslı hissediyorum binlerce yoldaşım var. Biz bunu İzmir'de başardık ama şunu hepimizin düşünmesi lazım bu sadece bize özgü bir şey olarak kalamaz. Bu memlekette on binler, yüz binler var çalışan, alın teri döken ama hakkını alamayan, arkasında DİSK, Genel İş olmayan sendikası olmayan on binler yüz binler var. Onların yüzü gülmedikçe bizim yüzümüz gülemez kardeşim. Onlar alın terinin karşılığını almadıkça biz bayram yapamayız kardeşim. Ama çok az kaldı. Bir devir kapanıyor, bu yeni devir; emeğin, alın terinin, adaletin, hakkın, hukukun yani halkın iktidarı olacak. Üç gün sonra hep beraber halkın iktidarını kuracağız. Hırsızlarla, haramilerle işimiz olmayacak artık. Kimse hakkımızı alamayacak Ne sizin hakkınızı ne İzmir'in hakkını hiç kimsenin hakkını yiyemeyecek. Biz hakkınızı avuçlarımıza alarak bizden sonraki kuşaklarımız için çok daha huzurla yaşanacak bir memleket kuracağız" dedi.

ÇERKEZOĞLU: "BU SANDIK BAŞKANLIK REJİMİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BÖLÜNMEDEN PARÇALANMADAN BİRLİK OLACAĞIMIZ SANDIKTIR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz işte bütün meselemiz de budur. İşçi sınıfı örgütlü olmadan bir ülkenin geleceği olmaz işçi sınıfı olmadan Cumhuriyet olmaz, işçi sınıfı olmadan demokratik bir Cumhuriyet hiç olmaz. O nedenle bugün burada İzmir'de yaşadığımız bu tablo 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye baharlar geldiğinde bütün Türkiye'de yaşanacak, bütün işyerlerinde yaşanacak. Bize dayatılan bu açlığı ve yoksulluğu örgütlü mücadelemizle yeneceğiz. Gün geldi, devran döndü artık bir devrin bir değişimin eşiğindeyiz hep birlikte iki gün kaldı iki gün sonra o sandıkta vereceğimiz karar sadece ülkeyi hangi Cumhurbaşkanı'nın yöneteceği değil ya da hangi parti ya da partilerin hükümet olacağından da ibaret değil. İki gün sonra o sandıkta vereceğimiz karar, bizlere zararlı olan demokrasiyi ve adaleti yok eden milyonları karar mekanizmasının dışına atan tek kişinin keyfine bütün hayatımızı bırakan bu başkanlık rejimini değiştirmek için bölünmeden parçalanmadan birlik olacağımız sandıktır. Başkanlık sistemi halka, işçiye, memlekete zararlıdır o nedenle işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumun iradesiyle değiştirilmek zorundadır ve değiştirilecektir" diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR EKONOMİK KOŞULLARINI YAŞIYORUZ ÜCRETLERİMİZ HİÇ BU KADAR ERİMEMİŞTİ"

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik koşullarını yaşıyoruz ücretlerimiz hiç bu kadar erimemişti, emek hiç bu kadar değersizleşmemişti. Açlık, yoksulluk ve umutsuzluk hiç bu kadar olmamıştı. Biz emek üretenlere emekçilere bu ülkede yaşayan herkese lazım olan adalet, hukuk hiç bu kadar azalmamış ve yok olmamıştı. Demokrasi'nin en temel değerleri hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı"

Konuşmaların ardından sendika başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeleri imzaladılar.