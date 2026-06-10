Haberler

İZAZDER'den Türk dünyası odaklı sanayi ziyareti

İZAZDER'den Türk dünyası odaklı sanayi ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Azerbaycan Derneği İş Geliştirme Komitesi, Türkiye ile Azerbaycan ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla İzmir'deki bir granit seramik fabrikasını ziyaret etti. Heyet, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi alarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) İş Geliştirme Komitesi, Türkiye ile Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sektörel inceleme ve iş geliştirme programları çerçevesinde komite üyeleri, İzmir'de faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşuna çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) İş Geliştirme Komitesi, granit seramik üretimi alanında faaliyet gösteren Akgün Group'un Dura-Tiles firmasının İzmir Kemalpaşa'daki tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İZAZDER Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme Komitesi Başkanı ve komite üyelerinden oluşan heyet, ziyaret kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunarak sektörün üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Türk dünyasıyla ticaret imkanları değerlendirildi

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. Görüşmelerde, Türk dünyası ülkeleriyle ekonomik iş birliklerinin artırılması, yeni ticaret kanallarının oluşturulması ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Heyet ayrıca, üretim süreçleri ve ürün çeşitliliği hakkında bilgi alırken, uluslararası pazarlarda iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Altay'ın hedefi ticaret köprülerini güçlendirmek

İZAZDER Yönetim Kurulu Başkanı Perviz Altay, dernek olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, İş Geliştirme Komitesi'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Altay, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini, Türk dünyası ülkeleri arasında ticaret ve yatırım ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu tür ziyaretlerin karşılıklı iş fırsatlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Altay, iş insanları arasında kalıcı ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor