İZAZDER'den Türk dünyası odaklı sanayi ziyareti

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) İş Geliştirme Komitesi, Türkiye ile Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sektörel inceleme ve iş geliştirme programları çerçevesinde komite üyeleri, İzmir'de faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşuna çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) İş Geliştirme Komitesi, granit seramik üretimi alanında faaliyet gösteren Akgün Group'un Dura-Tiles firmasının İzmir Kemalpaşa'daki tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İZAZDER Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme Komitesi Başkanı ve komite üyelerinden oluşan heyet, ziyaret kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunarak sektörün üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Türk dünyasıyla ticaret imkanları değerlendirildi

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. Görüşmelerde, Türk dünyası ülkeleriyle ekonomik iş birliklerinin artırılması, yeni ticaret kanallarının oluşturulması ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Heyet ayrıca, üretim süreçleri ve ürün çeşitliliği hakkında bilgi alırken, uluslararası pazarlarda iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Altay'ın hedefi ticaret köprülerini güçlendirmek

İZAZDER Yönetim Kurulu Başkanı Perviz Altay, dernek olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, İş Geliştirme Komitesi'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Altay, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini, Türk dünyası ülkeleri arasında ticaret ve yatırım ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu tür ziyaretlerin karşılıklı iş fırsatlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Altay, iş insanları arasında kalıcı ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı