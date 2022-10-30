İYİ Parti'den TOGG açıklaması: Faydalı işleri elbette olumlu buluyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün fabrika açılışı yapılan yerli otomobil TOGG ile dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zorlu, "İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan TOGG Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı.

İLK AKILLI CİHAZ BANTTAN İNDİ

Geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, TOGG'un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi. C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

TÖRENE AYDIN VE AĞIRALİOĞLU KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etmişti. Akşener ise davete ilişkin, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından İYİ Parti'den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu TOGG'un fabrikasının açılış törenine katıldı.

İYİ PARTİ'DEN TOGG AÇIKLAMASI

Gelişmeler üzerine İYİ Parti'den TOGG'un girişimiyle ilgili açıklama yapıldı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabına cevaben açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır" ifadelerini kullandı.