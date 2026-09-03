Eskişehir'de Telefon Esnafı: Gümrük Taban Fiyatı Artışı Fiyatlara Yansımadı

Eskişehir'de telefon satışı ve tamiri yapan Yiğit Aytekin, ithal telefonlarda gümrük taban fiyatının 200 dolardan 250 dolara çıkarılmasının piyasaya olumsuz yansımadığını belirtti. Birçok cihazın Türkiye'de montajlanması nedeniyle fiyat artışı yaşanmadığı, piyasadaki akıllı telefon fiyatlarının 8 bin TL ile 170 bin TL arasında değişti belirtiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle birlikte akıllı telefonlar, günlük yaşamın ve ticaretin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz günlerde gümrükten geçen ithal telefonlar için uygulanan vergilendirme taban fiyatının 200 dolardan 250 dolara yükseltilmesi, akıllı telefon piyasasında merak konusu olmuştu. Eskişehir'de telefon satışı ve tamiri yapan esnaf Yiğit Aytekin, bu değişikliğin fiyatlara yansımadığını dile getirdi. Türkiye'de montajı yapılan giriş ve orta segment telefonların bu düzenlemeden etkilenmediğini belirten Aytekin, her bütçeye uygun cihaz bulunduğunu; katlanabilir modellere olan ilginin arttığını ancak klasik kullanıcıların risk almaktan kaçındığını ifade etti.

"Herhangi bir fiyat yükselmedi, artış yapmadık"

Yeni gümrük düzenlemesinin detaylarını ve piyasaya etkisini anlatan telefon satıcısı Yiğit Aytekin, "Gümrükten geçen telefonlara belli bir vergilendirme vardı. Bu vergilendirmede taban fiyat 200 dolardı. Bu rakam 250 dolara çıkartıldı. Fiyatları etkilemedi çünkü zaten satılan birçok telefon 250 doların üstünde. Aynı zamanda birçok telefon şu anda Türkiye'de montajlanıyor veya üretiliyor. Bundan kaynaklı da devletimiz bu ürünlerin montajına desteğini kesmiyor. Herhangi bir fiyat yükselmedi, biz de herhangi bir artış yapmadık" dedi.

"Artık telefon müşteriler için ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç oldu"

Cep telefonunun günümüzde lüksten ziyade temel bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan esnaf Aytekin, "Artık telefon müşteriler için ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç oldu. Telefon olmadan herhangi bir şey yapamıyoruz. Müşterilere para gönderecek oluyoruz, telefonumuzu kullanıyoruz. Banka işlemlerine gerek kalmıyor, doğrudan irtibata geçiyoruz. Şehir dışından gelen veya ulaşan müşterilerimiz oluyor, ürünlerin fotoğraflarını direkt telefondan gönderiyoruz. Bizim gibi birçok işletmede de bu şekilde kullanılıyor. Artık telefon bir nevi dükkan gibi oldu. Ondan dolayı telefon satışlarında veya talebinde herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

"Katlanabilir telefonlar biraz daha risk teşkil ediyor"

Katlanabilir telefon modelleri ile piyasadaki genel fiyat aralıkları hakkında da bilgi veren Yiğit Aytekin, "Katlanabilir telefonlara talep, meraklı müşterilerde arttı. Ancak normal, klasik müşterilerimiz hep standart telefonları tercih ediyor. Çünkü katlanabilir telefonlar biraz daha risk teşkil ediyor. Şu an dükkanımızda her bütçeye göre uygun telefonlar mevcut. Ortalama 8-9 bin lira civarında sıfır telefonlar başlıyor, bu fiyatlar 170 bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye'de üretilen veya montajlanan cihazlar ortalama 9-10 bin lira civarlarında satılabiliyor. Yeni yasadan da etkilenmiyorlar. Premium seri dediğimiz üst segment telefonlar ise kapasitesine göre ortalama 122 bin lira civarlarından başlayıp yukarıya doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı