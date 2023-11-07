İtalya'da Airbnb'nin 779 milyon eurosuna el konuldu

İtalya'da vergi kaçırdığı gerekçesiyle Airbnb'nin 779 milyon eurosuna el konuldu. Şirketin İrlanda'daki Avrupa genel merkezinin vergi ödemediği iddia ediliyor.

Övgü Pınar / Roma

İtalya’da vergi kaçırdığı gerekçesiyle kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb’nin 779 milyon eurosuna el konuldu.

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin İrlanda’daki Avrupa genel merkezinin 2017-2021 yılları arasında 3,7 milyar euro tutarındaki gelire ilişkin yüzde 21’lik vergiyi ödemediği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında dün mali polisin şirketin 779 milyon eurosuna el koyduğu açıklandı.

Airbnb’de 2017-2021 döneminde yöneticilik pozisyonunda bulunan 3 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.

Şirket, İtalya’nın kira vergileriyle ilgili 2017 tarihli yasasının Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu savunuyordu.

Söz konusu yasaya göre Airbnb ve diğer kısa süreli kiralama şirketlerinin, kira gelirlerinin yüzde 21’ini vergi kurumlarına ödemesi gerekiyor. Airbnb’nin bu yasaya itirazı geçen Aralık’ta Avrupa Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.

Şirket, İtalyan makamlarının dünkü adımının ardından yaptığı açıklamada, savcılığın kararına ‘’şaşırdıklarını ve üzüldüklerini’’ belirtti.

Sorunu çözmek için Haziran 2023'ten bu yana İtalya gelir idaresi ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Airbnb, ‘’Hukuka tamamen uygun hareket ettiğimize inanıyoruz ve haklarımızı kullanmak niyetindeyiz’’ dedi.

İtalya hükümeti geçen hafta da kısa süreli konut kiralayan ev sahiplerine yönelik incelemelerin sıkılaştırılacağını açıklamıştı. Ayrıca birden fazla ev kiralayanların ödeyeceği verginin yüzde 21’den yüzde 26’ya yükseltilmesi planlanıyor. Hükümet bu yolla yaklaşık 1 milyar euro ek gelir elde etmeyi amaçlıyor.