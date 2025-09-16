İşte İsrail'e en çok para akıtan ülkeler: Birinciden çok ikinci şaşırttı

İsrail ile ekonomik ilişkilerde öne çıkan ülkeler belli oldu. Açıklanan verilere göre, İsrail'e en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Çin, Hollanda ve Almanya ilk sıralarda yer aldı.

ABD ZİRVEDE, İRLANDA İKİNCİ SIRADA

Listenin başında yer alan ABD, İsrail'e yaptığı 17,13 milyar dolarlık ihracatla açık ara birinci oldu. ABD'nin ardından gelen İrlanda 3,24 milyar dolar, Çin ise 2,83 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekti.

AVRUPA ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Listenin dördüncü sırasında 2,70 milyar dolar ile Hollanda, beşinci sırasında ise 2,28 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Avrupa ülkelerinin güçlü ihracat rakamları, İsrail ekonomisine sağladıkları katkıyı gözler önüne seriyor.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN 47. SIRADA

Türkiye'nin kardeş ülke olarak gördüğü Azerbaycan ise İsrail'e ihracat yapan ülkeler listesinde 47. sırada yer aldı. Azerbaycan'ın İsrail'e ihracat tutarı 239,14 milyon dolar olarak kaydedildi.

GELECEK NE OLACAK?

ABD–İsrail ilişkisi uzun süredir stratejik ortaklık düzeyinde ilerliyor. Ancak Avrupa'da giderek artan protestolar, bazı ülkelerin ihracat kısıtlamalarını gündeme almasına neden oluyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde yardımların şeffaflığı ve hukuki sorumluluk tartışmaları daha da sertleşecek.