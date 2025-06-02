İşte asgari ücrette Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri

İşte asgari ücrette Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
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İşte asgari ücrette Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
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Asgari ücret konusunda Türkiye'nin dünya sıralaması belirlendi. Ülkemizin hangi sıralamada olduğu ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, asgari ücretin global ölçekteki durumunu gözler önüne seriyor. Detaylar haberimizde.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yayında, asgari ücretin belirlenme süreci, enflasyonun etkisi ve çalışanların geçim sıkıntısı mercek altına alındı. Duman, "Temel ihtiyaçlar bakımından Avrupa'daki fiyat artışlarına göre ülkemizdeki fiyat artışları gerçekten birbiriyle eşdeğer değil" ifadelerini kullandı.

ABD-TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET KIYASI

Duman, asgari ücretin ABD'de 1300 dolara, Türkiye'de ise sadece 550 dolara denk geldiğini belirterek, gelir-gider dengesizliğine dikkat çekti. "Asgari ücreti sadece gelirle değerlendirmemek gerek" diyen Duman, ailedeki kişi sayısından, kira bedellerine ve vergi dilimlerine kadar pek çok etmenin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. "Asgari ücreti sadece gelir endeksli düşünmemek lazım, gider kalemleri de önemli, vergi dilimleri, kira tutarları, geçinme bedelleri, ailede kaç kişinin yaşadığı önemli. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin birçoğunda eve gelen para evin giderini karşılamıyorsa sosyal destekler de ilave ediliyor" dedi.

AVRUPA'DAKİ SİSTEM TÜRKİYE İÇİN MODEL OLABİLİR Mİ?

Duman'a göre Avrupa ülkelerinde bir evin gideri gelirle karşılanamıyorsa devlet sosyal destekle devreye giriyor. Bu anlayışın Türkiye'de eksik olduğunu ifade eden Duman, fiyat artışlarının da Avrupa ile kıyaslanamayacak seviyede olduğunu söyledi. "Enflasyon kalemlerinden biri de işçilik ücretlerinin artması."

YENİ HAL YASASI UMUT VADEDİYOR MU?

Enflasyonun kalemlerinden birinin de işçilik ücretleri olduğunu belirten Duman, Avrupa'da çift haneli enflasyonun nadir görüldüğünü hatırlattı. "Avrupa'da bir sistem var, markette ürünün satış fiyatı serbest şekilde belirlenemiyor" diyen Duman, Türkiye'de çıkacak yeni hal yasasının bu noktada fahiş fiyat artışlarının önüne geçebileceğini kaydetti. Avrupa ülkelerinde çift haneli enflasyonu pek göremezsiniz. Avrupa'da bir standart var; üretilen ürünün markette satışını belirleyen bir sistem var. Bu sistem istediğiniz kadar zam yapmanıza müsaade etmiyor. Ülkemizde çıkacak yeni hal yasası fahiş fiyat artışının önüne geçebilir. Temel ihtiyaçlar bakımından Avrupa'daki fiyat artışlarına göre ülkemizdeki fiyat artışları gerçekten birbiriyle eşdeğer değil."

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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