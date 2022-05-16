'İstanbul'un en merkezi OTOAVM'si' Autogross İstanbul tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırcı Yapı ile Altınbaş Holding, " Türkiye'nin yeni, İstanbul'un en merkezi OTOAVM'si" sloganı ile Autogross İstanbul'u hayata geçirmek için iş birliği yaptı.

TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağında yer alan Altınbaş Holding'e ait arazi üzerinde Bakırcı Yapı tarafından tasarlanan Autogross İstanbul, şehrin merkezinde sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, hem galericiler hem de ziyaretçiler açısından önemli bir deneyim sunacak.

2023 yılı sonunda, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarına kadar tamamlanacak proje, 3 milyar lira yatırım değeri ve 5 bin 500 araç kapasitesi ile sektörün yeni merkezi olacak. Toplam 11 kattan oluşan projede 100 ila 1.500 metrekare arasında değişen 179 adet mağaza satışa sunulacak. Çok yüksek sayıda ön talep toplanan projede satışlar bugünden itibaren başlayacak.

"Herkes için cazip bir yatırım aracı"

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş'ın da hazır bulunduğu toplantıda, projenin tanıtımını Bakırcı Yapı'nın bağlı bulunduğu Sağlam Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam gerçekleştirdi.

Autogross İstanbul'un, ruhsat sorunu çeken oto galericilerinin bu sorununa da çare olacağını belirten Sağlam, şunları söyledi:

"İnanıyoruz ki; böylesine değerli bir lokasyonda bu ölçekte bir projede yer almak herkes için büyük bir ayrıcalık olacak ve projemiz, her geçen gün değerine değer katarak yatırım yapan herkesi çok mutlu edecektir. Biliyorsunuz, İstanbul'un birçok noktasında oto galericileri tek tek veya kümelenme şeklinde toplanmış bulunuyor. Ancak önemli bir kısmının Ticaret Bakanlığının çıkarmış olduğu yeni yönetmeliğe göre ruhsat konusunda problemleri var. İşte Autogross İstanbul ile biz ruhsat sorunu yaşayanların derdine çare oluyoruz. Yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilen Autogross İstanbul'dan yer alan galeri sahipleri artık böyle bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacak. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; Autogross İstanbul, otomotiv sektörünün yeni çekim merkezi ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan bir merkez olacak."

"İki holdingin ortak fikri ile hayat buldu"

Arazinin Altınbaş Holding'e ait ancak üzerine yapılacak Autogross İstanbul'un her iki holdingin ortak fikri olduğunu belirten Sağlam, "Bu proje Bakırcı Yapı'nın gayrimenkul sektöründeki deneyimi ile Altınbaş'ın ticari hayattaki tecrübesinin harmanlanması ile meydana geldi." dedi.

Autogross İstanbul'un oto galericileri, sektör ve İstanbul için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Sağlam, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Oto galericileri ve sektör için önemli. Çünkü kendileri için tüm detaylar düşünüldü ve kusursuz bir yapıda faaliyet gösterebilecekler. İstanbul için önemli. Çünkü benzersiz lokasyonu, modern tasarımı ile düzenli bir iş yeri örneğini tüm dünyaya gösterebilecek. Bizim için de önemli. Çünkü biz de herkesin örnek göstereceği bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşayacağız.

Bizim iş yerimiz, oto ve ticaretin merkezinde, yani galericilerin içinde. Dolayısıyla biz galericilerin sorunlarını yaklaşık 10 yıldan beri yaşayarak görüyoruz. Park yeri, ruhsat sorunları var. Elektrikli araçların gündeme gelmesiyle birlikte şarj istasyonları sorunu var. Gelen müşterilerin orada rahat vakit geçirebileceği yerlerin olmaması gibi sorunlar var. Tüm bunları biz bu projemizde çözmek için gayret ettik. Bir de şehir içerisinde, biliyorsunuz, kümelenme veya tek tek galeri dükkanları var. İkinci el otomobil alım satımı yapılan... Bunların da ruhsat problemleri var. Bu sorunlar tümüyle ortadan kalkacak. Burada aynı zamanda bir yaşam alanı da oluşturulacak, insanlar ailesiyle gelip otomobil bakmak, almak istiyorlar. Ama tabii gez gez gez yoruluyor. Oturup kahve içecekleri bir yerleri yok. Biz bu eksikliği de görerek mekanlar oluşturduk. Eşiyle birlikte gelen, ailesiyle birlikte gelen insanlar için de daha rahat bir şekilde otomobil seçecekleri güzel bir AVM olacak. Biz 41 yıllık bir firmayız. Bütün projelere ön bir fizibilite yaparak giriyoruz. Bu projeye de umduğumuzun üzerinde ciddi bir talep var."

"Bir ihtiyacı karşılaması açısından çok büyük talep gördü"

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş da Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük gelişme gösterdiğini ifade ederek, "Çıkartılan yönetmelik medeni ülkelerde olan şeyler. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki oto AVM'ler de gelişmiş ülkelerdeki gibi olmaya başladı. Bu yasaları çıkartan, kafa yoran insanlara da çok teşekkür etmek lazım. Çünkü evlerin altında insanlar, biliyorsunuz, galerisini genişletmek için kolon kesiyordu. Bu da konut sahiplerinin sıkıntı yaşamasına neden oluyordu. Devlet güzel bir yönetmelikle modern yerlerde bu işlerin çalışır hale gelmesinin önünü açtı ve ona uygun bir şekilde de biz bu AVM'yi yaptık. Çok büyük ilgi var." diye konuştu.

Altınbaş, beklenenin üzerinde bir talep gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir ihtiyacı karşılaması açısından çok büyük talep gördü. Yani belki biraz bizim beklediğimizden de çok... İnsanlar, demek ki galericiler bu işe duyarlı davrandılar. Toplumun ihtiyacını karşılaması açısından böyle karşılanması çok memnun, mutlu etti bizi. Böyle ihtiyaç duyulan bir şey olunca ekonomik olarak da onun karşılığı oluyor. Ekonomik açıdan kısa vadede çok beklentimiz yok ama ülkemizin 2023'le ilgili Cumhurbaşkanımızın da koyduğu büyük hedefleri var. Biz de bu projeyi bu hedeflere katkı sağlayan bir proje olarak değerlendiriyoruz. Gerek holding olarak biz gerekse de ortağımız Bakırcı Yapı projeye böyle yaklaşıyor."

Proje Direktörü Fatih Yıldırım ise projenin detaylarını açıkladı.

Buna göre, proje, 14 bin 250 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek ve inşaat alanı 90 bin metrekareyi bulacak. Autogross İstanbul 11 kattan oluşacak, 9 katta otomotiv satışı ile ilgili dükkanlar ve tahsis alanları olacak, 2 bodrum katı ve teras katı otopark olarak kullanıma sunulacak. AVM'ye 5 kattan direkt giriş olacak. Ortalama dükkan büyüklüğü 100 ila 1.500 metrekare arasında. Projede bir dükkanın satış fiyatı 12 milyon TL'den başlıyor. Ödemesi Türk lirası bazında yapılan satışlarda yüzde 25 peşinat talep edilirken, kalan tutar 18 eşit taksitle ödeniyor.