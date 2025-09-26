İstanbul Turizm Fuarı 2025 Sona Erdi: İş Bankası Destek Verdi

Türkiye ve dünyadaki turizm profesyonellerini bir araya getiren İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, bu yıl 3. kez düzenlendi.

Türkiye ve dünyadaki turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni işbirliklerinin oluşmasına olanak sağlamanın yanı sıra yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapıldığı bir platform olmayı hedefleyen fuarın ana sponsorluğunu, bu yıl da İş Bankası üstlendi.

Açıklamada fuarın açılış konuşmasındaki görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizmin dayanıklılığıyla, yenilikçiliğiyle ve değişime uyum sağlama gücüyle geleceğin en güçlü sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan, istihdam yaratan ve kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtan stratejik bir güç niteliğindeki turizm sektörünün her koşulda yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu gücün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde büyümesi için yenilikçi finansman modelleri, yeşil yatırımlar ve dijital çözümler sunuyoruz. Bu hikayede yalnızca bir finansman kaynağı değil, bir yol arkadaşı, bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kasım 2023'te verdikleri, turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi hacminin iki yılda 2 milyar dolara çıkarılması taahhüdünü henüz bu süre dolmadan ağustos itibarıyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2026 sonuna kadar sektörde gerçekleşmesi beklenen 2,38 milyar dolar tutarındaki yeni otel ve renovasyon yatırımlarının finansmanına destek olabilecek finansal güce ve kararlılığa sahibiz. Otellerin 3 aşama ve 42 kriterden oluşan sürdürülebilirlik kriterlerini 2030 yılına kadar tamamlaması gerektiği noktada da ihtiyaç duyacakları finansmanda yanlarında olacağız."

"Kredilerde sektörün çok üzerinde bir büyüme gösterdik"

Turizm sektörüne sağlanan kredilerde sektörün çok üzerinde bir büyüme gösterdiklerine değinen Yılmaz, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu FinTürk temmuz verilerine göre, nakdi kredilerde bankaların turizm sektörüne verdiği kredilerin büyüme oranı yüzde 31,1 iken, İş Bankası'nda bu oran yüzde 40,85 oldu. Gayri nakdi kredilerde ise büyüme sektörde yüzde 23,7 iken bankamızda yüzde 50,8 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2024 yılı cari işlemler açığında 48,95 milyar dolar, 2025 yılının ilk 6 ayında ise 18,8 milyar dolar net seyahat gelirlerine ulaştıklarını, bu katkının, turizmin Türkiye ekonomisindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Türkiye ekonomisini her alanda olduğu gibi turizmde de desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının, turizm sektörünün en kritik gündem maddeleri olacağı öngörüsünden yola çıkarak, biz de yeşil finansman çözümleri, inovatif kredi modelleri ve dijital platformlarla sektörün dönüşüm yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğiz."