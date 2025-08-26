İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu: (3)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, meslek liseleri ile ilgili sürecin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, " Avrupa Birliği'nde her 2 çocuktan 1'i, yetiştirildiği branşta çalışıyor. Bizde 6 çocuktan 1'i yetiştirdiğimiz branşta çalışıyor. Yani, çocuk meslek lisesini bitiriyor, tezgahtar oluyor, kuryeci oluyor, başka işler yapıyor. Gönül ister ki çocuğu biz o branşta yetiştirdiysek, o çocuk o branşta çalışabiliyor olsun." dedi.

Avdagiç, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Türk toplumunda depremle ilgili iyi bir duyarlılık oluştuğunu belirten Avdagiç, kentsel dönüşüm, konut dönüşümü konusunda hızlanılması gerektiğini ve İstanbul'da bunun belli semtlerde görüldüğünü ifade etti.

Avdagiç, iş yerleri, iş merkezleri, sanayi siteleri, fabrikalar, OSB'ler, oteller, okullar ve hastanelerin dönüşümünün yine gündeme gelmesi gerektiğine işaret ederek, "Konutlar dönüştüğü zaman nasıl devlet harç veya vergi muafiyeti gibi birtakım avantajlı uygulamalara izin veriyorsa bunlara benzer bir paketin de iş yerlerinin, iş merkezlerinin, fabrikaların, sanayi sitelerinin dönüşümü için devreye girmesi çok önemli." diye konuştu.

İstanbul'a bakıldığında çok hızlı dönüşmesi gereken yerlerin olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "İstanbul'da 1960'lardan, 1970'lerden kalan belli yerler var, iş merkezleri var, sanayi siteleri var, sanayi çarşıları var. Dolayısıyla dönüşümün bütüncül bir açıdan değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu asla konut dönüşümünü kenara koyalım, bu tarafa ağırlık verelim şeklinde değil, kuşun iki kanadı gibi her iki kanada eşit miktarda değer vermemiz ve sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyoruz. Konutta yaşanan bazı avantajlı uygulamaların bu tarafta da devreye alınması çok önemli ve faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, salgından sonra gençlerin iş dünyasına girişleri ve bazı meşakkatli işlerde istihdamıyla ilgili bir sıkıntının ortaya çıktığını aktararak, "Kovid döneminde gençler tam iş dünyasına adapte olmaları gereken 2 yılı evlerinde, genellikle klavye başlarında pasif halde geçirdiler. Bu gençlerin iş dünyasına tekrar kazandırılması, özellikle biraz fiziki uğraş isteyen işlerde istihdamıyla ilgili zorluk yaşanıyor. Türkiye'de de böyle bir durum var. Ne işte ne eğitimde ne yetiştirmede (NEİY) olan gençler hakkında İstanbul Ticaret Odası olarak kısa bir süre evvel bir araştırma yaptık. Burada üzülerek gördük ki bu oran çok yüksek." şeklinde konuştu.

"Mesleki Eğitim Merkezlerindeki yapıyı kuvvetli ve etkin hale getirmemiz lazım"

İTO Başkanı Avdagiç, ciddi sayıda gencin ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirme aşamasında olduğuna dikkati çekerek, bu gençlerin toplumdan ve iş dünyasından izole bir hayat yaşadığını dile getirdi.

Ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirme aşamasında olan gençlerin sayısının İstanbul'da kendi yaş grubu içinde yüzde 20'leri bulduğunu ifade eden Avdagiç, "Türkiye ortalamasında bunun daha yüksek olduğunu, kadınlarda daha da yüksek olduğunu görüyoruz. Kademeli bir sıkıntı var burada." dedi.

Avdagiç, çırak, kalfa, usta zincirinde yaşanan sıkıntılara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) devreye alındı. Bir evvelki Milli Eğitim Bakanımız zamanında çok hızlı ve etkili bir şekilde devreye girdi. Şu andaki Milli Eğitim Bakanımız da bu projeye sahip çıkıyor ve devam ettiriyor. Bizim bir taraftan liseler üzerinden üniversite eğitimi kanalını aktif şekilde uygularken, meslek lisesi sürecini de gözden geçmemiz lazım. MESEM sürecinde oradaki yapıyı kuvvetli ve etkin hale getirmemiz lazım. Ciddi sayıda genç kardeşimiz var. Orada biliyorsunuz 4 gün sahada çalışıyorlar, 1 gün eğitim alıyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde iş hayatına adapte oluyorlar. Bu konuda toplum olarak da bakış açılarımızı biraz değiştirmemiz lazım."

"Türkiye'de meslek liselerini bitirenlerin yüzde 16-17'si kendi branşlarında çalışıyor"

Şekib Avdagiç, Türkiye'de üniversite sayısının çok fazla arttığını ifade ederek, birçok üniversite mezununun birtakım konularda görev almaya hazır olmadığının ve dolayısıyla bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabildiklerinin altını çizdi.

Meslek liseleri ile ilgili sürecin de gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Meslek liselerini çokça gündeme getiriyoruz. Avrupa Birliği'ndeki bir araştırmaya göre, AB'deki meslek liselerini bitirenlerin yüzde 50-55'i branşlarında bilahare çalışıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 16-17 mertebesinde. Yani onlarda (Avrupa Birliği) her 2 çocuktan biri, yetiştirildiği branşta çalışıyor. Bizde 6 çocuktan 1'i yetiştirdiğimiz branşta çalışıyor. Yani, çocuk meslek lisesini bitiriyor, tezgahtar oluyor, kuryeci oluyor, başka işler yapıyor. Gönül ister ki çocuğu biz o branşta yetiştirdiysek, o çocuk o branşta çalışabiliyor olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, meslek liselerinin iş dünyasıyla daha entegre hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Odası olarak, İstanbul'da 54 lisenin hamiliğini yapıyoruz. Teknik meslek liselerinin sayısı ise 300 civarında. Biz, İstanbul Sanayi Odası ile beraber bu liselerin yaklaşık 100'üne hamilik yapıyoruz. Okulların makinasına, malzemesine, teçhizatına, bilgisayar programına katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla biz o sektörden gelenlerle gençleri buluşturuyoruz. Onların iş dünyasına hızlı ve etkin bir şekilde adapte olmasını sağlıyoruz. Yani meslek liselerini biraz daha bu açıdan ele almamız lazım. MESEM'leri kuvvetlendirmemiz lazım. Ne eğitimde ne işte ne yetiştirmede olan gençleri, gerekirse kısa süreli eğitimlerden geçirerek hızlı bir şekilde arzu ettikleri modüllerde çalıştırmak, iş hayatına monte etmek üzere proje geliştirmemiz lazım."

"Türkiye'nin Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Suriye arasındaki tır trafiğinin aritmetik değil, geometrik olarak arttığını, bunun sevindirici bir olay olduğunu ifade ederek, şu anda Suriye'de her şeye ihtiyacın olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin devlet olarak öncü bir süreç yönettiğini aktaran Avdagiç, "Burada gündeme gelen, gelmeyen, bizim bazı görev yaptığımız kurumlar itibarıyla yakından takip ettiğimiz süreçler var. Suriye'deki temel süreçlerin hayata geçmesi, ayağa kalkması konusunda devletimiz gerçekten çok önemli katkılar veriyor." dedi.

Avdagiç, iş dünyası olarak bir taraftan da ticareti geliştirmeleri gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çok uzun süredir, 15 yıla yakın bir süredir misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz var. Önemli bir kısmı peyderpey geri dönüyor. Dolayısıyla aramızda çok kuvvetli ve etkin bir köprü var. Bunların içinde Türkiye'de iş insanı olarak faaliyetine devam edenler var. Geri döndüğü zaman tekrar eski işini kuranlar var. Bizim mutlaka bunlarla beraber Suriye'deki yatırımların içinde olma, o yatırımları destekleme, yatırımlara ortak olma gibi dual bir politika izlememiz lazım. Suriye ile ticareti geliştirirken oradaki yatırımlarda çok hızlı devrede olmamız lazım. Yaklaşık 15 yıldır beraber yaşadığımız Suriyeli kardeşlerimizin oluşturduğu potansiyeli de çok iyi değerlendirebiliriz. Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli. Bütün politikalarımızı buna göre yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum."

(Sürecek)