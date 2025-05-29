İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Riyad'a İlk Uçuş Gerçekleşti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG), Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinden Flyadeal'ın ilk Riyad uçuşunu karşıladı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, yeni işbirlikleriyle, İstanbul'u farklı destinasyonlara bağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Flyadeal, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İstanbul uçuşlarına başladı.

Riyad (RUH)–İstanbul hattının ilk uçağı, bugün aprona indiği anda havalimanı otoritesi HEAŞ, "Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM)" ekiplerince su takı selamlamasıyla karşılandı.

Bir havacılık geleneği olan su takı selamlaması esnasında iki itfaiye aracı, apron girişinde uçak ilerlerken tazyikli suyla gökkuşağı oluşturdu.

Flyadeal'a ait yolcu uçağının kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken Riyad'dan gelen 170 yolcuya lokum ikram edildi.

ISG üst yönetim ekibi, Flyadeal yöneticileri ve uçuş ekibinin katılımlarıyla ilk uçuş pastası kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi.

Riyad (RUH)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) arasındaki yeni hattın Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaretin güçlenmesine katkı sunması, iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bir bağlantı oluşturması hedefleniyor.

ISG'nin 52 ülke ve 106 dış hat, 39 iç hat olmak üzere toplam 145 destinasyonla bağlantısı bulunuyor.

Flyadeal'ın ISG'ye günlük olarak gerçekleştireceği seferler, şirketin Türkiye ile olan uçuş ağını da çeşitlendirecek.

Riyad, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesi kapsamında kültürel ve turistik anlamda büyük dönüşümün gerçekleştiği merkezlerin başında geliyor.

Şehrin simge yapılarından biri olan "Kingdom Centre Tower" ve gözlem katındaki etkileyici manzara, "UNESCO Dünya Mirası Listesi"nde yer alan tarihi "Al Diriyah" bölgesi ve "Masmak Kalesi" ile "National Museum of Saudi Arabia Riyad", şehre gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında sayılıyor.

Her yıl düzenlenen geniş çaplı eğlence, sanat ve kültür etkinlikleri serisi "Riyadh Season" ise bölgenin ilgi gören organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

"İstanbul'u, dünyanın farklı destinasyonlarına farklı seçeneklerle bağlıyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere erişimi her geçen gün güçlendirdiklerini vurgulayarak, Flyadeal ile gerçekleştirilen yeni işbirliğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

İstanbul ve çevresinin, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarına kolay, hızlı ve konforlu biçimde bağlamak için çalıştıklarını belirten Maybek, "Tarihi ve kültürel mirası, eşsiz doğası, modern sosyal yaşamı, eğitim ve ticaret olanaklarıyla dünyanın en büyük şehirlerinden olan İstanbul'u, dünyanın farklı destinasyonlarına farklı seçeneklerle bağlıyoruz. Sunduğu ekonomik uçuş modeliyle ilgi gören Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinden Flyadeal, İstanbul-Riyad hattıyla bu anlamda önemli bir talebi karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Maybek, Orta Doğu'nun gelişen merkezlerinden Riyad'ın hem iş dünyası hem de sahip olduğu kültürel zenginlikleriyle bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Uçuşlara olan yoğun talep, her iki taraf için de güçlü bir potansiyeli işaret ediyor. Bizler de misafirlerimizi havalimanımızda en iyi biçimde ağırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.