İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ne gezi düzenlendi

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Asya ve Avrupa kıtalarını bir arada izleme imkanı sunan Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden uluslararası katılımcıların ilgisine işaret ederek, "Özellikli kameralarımızla da ormanların nasıl gözetlendiğini ilgiyle takip ediyorlar. Buradan çıkarımlar yapıp ülkelerine de bunları bir örnek metot olarak göndermeyi götürmeyi düşünüyorlar muhtemelen." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla devam ediyor.

Hafta kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde birçok ülkeden katılımcıya yönelik teknik gezi düzenlendi. Burada yangın gözetleme kulesinin tanıtımı ile yangın yönetiminde kullanılan sistem ve araçların işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gezi sırasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Yılmaz, 80'e yakın ülkeden gelen temsilciyi İstanbul'daki (Sarıyer) yangın gözetleme kulesinde misafir ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 776 orman yangını gözetleme maksatlı kullanılan kule bulunduğunu belirten Yılmaz, bu kulelerin 184'ünün akıllı kule, yani insansız kule olduğunu bildirdi.

Yılmaz, bu kulelerde 368 kamerayla ormanları izlediklerine değinerek, "Personelimiz yangın sezonu dediğimiz 1 Mayıs ile 31 Ekim arasında burada 7/24 esasına göre kalıyorlar. Yangın gözetlemesi yapıyorlar. Olası bir yangın çıktığında yangına en yakın noktada bulunan ekiplerimizi haberdar ediyorlar. Ekiplerimiz de yangına hareket ederek en hızlı şekilde kontrol altına alınması çalışmalarını yapıyorlar." açıklamasını yaptı.

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çünkü, her ülkenin kendine özel yangın söndürme konsepti var. Ülkemizdeki konsept çoğu Avrupa ve dünya ülkelerinde yok. Kule çok ilgilerini çekti. Kule yerden belli bir metre yükseklikte asansörle çıkılan bir kule. Buraya çıktılar, manzarasıyla bir taraftan bakıyorsunuz Asya kıtası, bir taraftan Avrupa kıtası, bir arada görüyorlar. Özellikli kameralarımızla da ormanların nasıl gözetlendiğini ilgiyle takip ediyorlar. Buradan çıkarımlar yapıp ülkelerine de bunları bir örnek metot olarak göndermeyi götürmeyi düşünüyorlar muhtemelen." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın ana etkinlik konularının başında orman yangınlarının geldiğini anımsatarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle dünyada orman yangınlarının sayısının ve yıkıcı etkilerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Hafta boyunca ele alınan konulara dikkati çeken Yılmaz, "Her yıl yaklaşık milyonlarca hektar yani 15-20 milyon hektar orman alanı maalesef kayboluyor. Yangınlarla kaybediliyor. Bunları önleme adına yüksek teknoloji kullanarak orman yangınlarına nasıl erken haber alabiliriz, nasıl erken müdahale edebiliriz, nasıl daha küçük alanlarda söndürebiliriz, konularına yoğunlaşıldı. Tüm dünya ormanlarını yangınlardan korumak adına önemli ilke kararları da alındı." diye konuştu.

"Türkiye'nin en yüksek yangın gözetleme kulesi"

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik ise gezi etkinliğinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Sarıyer'deki kulenin 2017'de faaliyete başladığını, yaklaşık 38 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek yangın gözetleme kulesi olduğunu söyledi.

Çelik, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nin Karadeniz'in iki tarafındaki kuzey ormanlarını izlemek için kullandıklarını dile getirerek, yılın her saati aktif olan kulenin insan gözetlemesinin yanında kameralarla desteklendiğini dile getirdi.

Kule sistemlerinin genel müdürlük sistemiyle çevrim içi bağlantısının bulunduğunu kaydeden Çelik, "Olası bir İstanbul depreminde, mevcut merkezin zarar görmesi halinde, ikinci merkez olarak görev yapması planlanıyor. Geceleri aldığı renkle ertesi günkü hava durumunu bize bildiren, meteorolojik bağlantısı olan bir kule. Eğer mavi varsa, ertesi gün açık hava olacak, yeşilse yağmur yağacak demek oluyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye genelindeki 776 kulenin öncelikli amacının yangınları erken tespit etmek için gözetleme ve erken haber alma olduğunu bildirerek, "Önceleri sadece insanla yapılan gözetleme, teknolojinin gelişimiyle beraber kameralı sistemlerle desteklenerek kullanılmaya başlanmıştır. Artık bunu bir de İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) destekleyerek insan, kamera ve havadan gözetlemeyle hiçbir şekilde boşluğa yer vermeden yangın erken tespit edilebiliyor." diye konuştu.

186 yıllık Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarıyla mücadele stratejisinin üç aşamada planlandığını belirten Çelik, "İlk aşama, proaktif bir yaklaşımla önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Buna rağmen yangın çıktığında ise amaç, erken haber alma, etkili ve hızlı müdahaledir. Yangın başladıktan sonra hava, kara ve yer ekipleri koordineli şekilde çalışarak yangını en kısa sürede söndürmeyi hedefler. Bu aşamada söndürme ekiplerimiz araçlarla müdahale eder. Küçük ilk müdahale araçları, küçük yangınlara hızlı tepki vermek amacıyla kullanılır. Ancak yangın büyüdüğünde arazözlerle müdahale edilir. Arazide ihtiyaç duyulduğunda ise hava, kara ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan mobil yangın yönetim araçlarımız devreye girer." dedi.

Teknik gezinin ardından katılımcılar, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tanıtmaya yönelik bir programla şehrin önemli noktalarını ziyaret ediyor.