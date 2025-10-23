İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları Ele Alındı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın dördüncü gününde gerçekleştirilen panellerde döngüsel biyoekonomi ve Akdeniz ormanlarındaki son durum ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, dördüncü gününde devam ediyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Yenilenebilir Bir Gelecek İçin Yenilik: Orman Tabanlı Endüstrilerde Döngüsel Biyoekonomi" konulu panelde konuşan Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen, Türkiye'deki biyoekonominin sahadaki uygulamasına yönelik bilgiler verdi.

Belen, Türkiye'de yaklaşık 24 milyon hektar orman olduğunu belirterek, "Bu ormanlar OGM tarafından yönetiliyor. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'u civarında yani 7 milyon insan orman köylerinde veya civarında yaşıyor. Türkiye'nin yıllık yaklaşık MDF ihracatı yaklaşık 10 milyar dolar. Bu durumda, biyoekonomi ve sürdürülebilir ormancılıktan bahsediyorsak ormanların uygun şekilde işletilmesi ve hayata kazandırılması gerektiği görüşündeyim." diye konuştu.

Türkiye ve Orta Asya'da orman sahalarındaki en büyük sorunun kurak alanlara dayanıklı ağaç türlerinin geliştirilememesi olduğuna dikkati çeken Belen, "Kar yağmayınca ormanlar yeterince beslenemiyor ve bu da ortaya ciddi bir su sıkıntısı ortaya çıkarıyor. Bütün ormancılara kurak alanlara elverişli ağaç türlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği çağrısında bulunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Belen, hemen hemen Türkiye'deki bütün ormanların sertifikalı olduğunu aktararak, Avrupa'daki mobilya sektörünün, Türkiye'de sürdürülebilir üretim yapıldığından sertifika yoluyla emin olduğunu dile getirdi.

İsmail Belen, yangına dayanıklı ahşap üretme konusunda ciddi bir yatırım ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ormanlarda artan biyokütlenin toplumların, özellikle yerel halkların haklarına zarar gelmemesine yönelik çalışmaların konuşulduğu panelde, biyokütle ve biyoekonomi ilişkisi de ele alındı.

Panel sonrasında "Silva Mediterranea ve Avrupa Ormancılık Komisyonu Dağlık Havzaların Yönetimi Çalışma Grubu'nun İlerlemesi" ile "Ormancılıkta İnovasyon" konuşulan gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen, "Akdeniz Ormanlarının Restorasyonu: Akdeniz Ormanlarının Durumu 2025 Raporunun Yeni Versiyonu ve Bölgesel Dinamiklerin Güçlendirilmesi" konulu panelde ise Akdeniz'deki ormanlarda yaşanan yangınlar ve biyoçeşitliliğin artırılması ele alındı.